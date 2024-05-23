燒肉神仙吃法！網友狂推夏日限定「泰式風味燒肉」大讚：開胃指數逆天

夏天就是要吃酸辣開胃的泰式料理！現在連吃到飽燒肉也走泰式風？網友好評爆棚、高品質又高CP值的「肉次方 燒肉放題」，再度打破「燒肉吃到飽界天花板」，限時推出「泰國味限定菜」，從肉品、海鮮到甜點，每一款都涮嘴到停不下來！

「肉次方 燒肉放題」即日起至6月底推出「泰國味限定菜」。 圖／張皓婷攝影

王品集團旗下燒肉品牌「肉次方 燒肉放題」推出3年來擄獲不少饕客的味蕾，讓許多人「吃過還想再吃，回頭率超高」，主打桌邊現切100%原塊美國肋眼牛排、極上霜降和牛、超大尾天使紅蝦、精選牛舌、橫膈膜等頂級食材，還有長度超過30公分的「絕品昇龍牛」視覺系美食，超多種肉品、海鮮搭配蔬菜烤物、鍋物熟食以及自助吧都是無限享用，在燒肉界圈粉無數！網友熱議：「光吃牛排就超划算了」、「每道肉品都讓人驚豔」、「用平板點餐、送餐速度超快，可以感覺到店家誠意十足」、「現在吃燒肉非它不可！」

「肉次方」原塊牛排採切肉車桌邊現切、新鮮品質看得到。 圖／張皓婷攝影

迎接酷暑盛夏，「肉次方」更於5/1至6/30祭出「泰國月限定菜」，讓饕客不用飛到泰國，也能吃到最道地的泰國味！「泰式椰奶巴沙魚」以椰奶和香茅調味，新鮮軟嫩的巴沙魚口感爽滑，大口咬下，清新奶香瞬間迸發……，不囉唆，就再來一份吧！酸甜中帶著辣香的「泰式檸檬巴沙魚」更是泰國菜的靈魂，清爽解膩又開胃，齒間香氣令人回味！

泰式椰奶巴沙魚、泰式檸檬巴沙魚清爽解膩又開胃。 圖／肉次方提供

南洋經典「沙嗲牛肉」也是一絕，鮮嫩牛肉火烤後裹上香醇沙嗲醬汁，搭配黃瓜一起送入口，豐富的層次感加上迷人香氣，讓人無法抗拒！還有原汁原味、香辣銷魂的「冬蔭肉醬拌飯」，以冬蔭鍋為底獨家研發，酸辣爽肉醬搭配甘甜米飯，創造出鮮亮交織的協調感，又是一道秒殺級美食！

「沙嗲牛肉」搭配小黃瓜，再沾獨家沙嗲醬，香醇濃郁層次豐富。 圖／張皓婷攝影

「冬蔭肉醬拌飯」集泰式料理精華於一身，吃貨必嚐鮮。 圖／肉次方提供

喜歡吃海鮮的朋友，還可以加碼巨無霸級的「霸王黑虎蝦」，肉質飽滿紮實、口感Q彈鮮甜，限時銅板優惠價一隻只要59元，大口吃大蝦超過癮！

超巨「霸王黑虎蝦」限時銅板優惠價59元/隻。 圖／張皓婷攝影

飽餐一頓後，再來一杯最適合夏天的芒果聖代，擠上幾圈果香濃郁的霜淇淋，加上一點玉米脆片、跳跳糖、巧克力球……，再淋上芒果醬，還可以插上烤過的棉花糖，期間限定專屬口味，讓你爽度加倍！

期間限定『盛夏芒果聖代』可自行加上配料，我的聖代我驕傲！ 圖／張皓婷攝影

吃貨們出動！一邊吃牛排、一邊吃泰國菜，讓舌尖跳動著滿滿的幸福感，邊吃邊聊再來幾杯啤酒，我的天啊，也太享受了！「肉次方 燒肉放題」季節限定泰國味活動只到6月底，趕快揪親朋好友、同事同學，還有最愛的家人，一起來一場「日韓泰混血」燒肉饗宴、超夢幻的美食巡禮吧！

「肉次方」江子翠店位於捷運江子翠3號出口旁，炎炎夏日吃燒肉，捷運上來就到。 圖／張皓婷攝影

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