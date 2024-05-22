輸液短缺危機 衛福部：2管道增供、示警應更敏銳

輸液大廠永豐化學工業股份有限公司遭勒令關廠，導致缺藥危機。新任衛生福利部次長林靜儀今天重申，已從2管道穩定供應，未來在管理、示警機制上要更敏銳。

永豐化學工業股份有限公司生產的輸液市占率達7成，因違規遭勒令關廠，繼中華民國藥師公會全國聯合會日前示警，恐釀各大醫院開刀、住院停擺危機。

國民黨今天也質疑，衛福部不但沒公告讓民眾知道，哪些藥品批號有問題並全面回收，反而讓永豐化學先前的產品繼續使用，呼籲政府應深切檢討，盡快針對缺藥問題拿出辦法。

輸液缺貨議題受關注，衛福部食品藥物管理署回應上午公布最新處理進度指出，經協調其他廠商增產、國外專案輸入雙管齊下，評估僅大包裝注射用生理食鹽水將缺到10月。

林靜儀下午首度與媒體茶敘時表示，台灣99%的醫療程序都在健保架構下，每種治療在各院所都有相關資訊在政府手上，食藥署也會有相關資料可勾稽並比對藥品的需求情況。

不過，林靜儀坦言，每間醫院的採購習慣不同，可能無法完全從數字上看到，但已成立藥品供應通報處理中心，任何人有疑慮都能通報，藉此了解廠商手頭上狀況和機構需求，目的就是希望穩定供應需求。

她並指出，這次是在藥證到期前的查核，發現這家藥廠的問題太嚴重，加上藥證又剛好在5月10日到期，因此勒令關廠，待廠商落實改善措施後，食藥署也會儘快發給藥證、恢復供應，現在已協調其他業者增加產能，同時徵求專案進口來源，逐步穩定供應。

林靜儀說，後續也會儘快檢討「寡占」等相關定義，並對有疑慮的藥品進行盤點；過去針對特定藥品的寡占情況已設有警報機制，可是輸液有很多家廠商供應，所以政府對私人廠商的介入較少，未來當某家廠商有較大掌控權情況，希望在管理、示警機制上要更敏銳。

此外，中捷持刀傷人案引發社會議論，新任衛福部次長呂建德表示，社安網計畫未來重點之一，就是強化跟社區精神衛生醫療的銜接與服務，包括增補公私部門社工人力等，盼打造綿密的社安網，讓需要照顧或是容易受害的民眾都能被協助。