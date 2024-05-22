快訊

殺人未遂犯最新足跡曝光！搭捷運竄逃新北 高機率往「這裡」移動

賴清德就職總統當天 大陸宣布電影《澎湖海戰》將開拍

中職／黃勇傳212萬債務怎麼來？每月卡費就6、7萬

輸液短缺危機 衛福部：2管道增供、示警應更敏銳

中央社／ 台北22日電

輸液大廠永豐化學工業股份有限公司遭勒令關廠，導致缺藥危機。新任衛生福利部次長林靜儀今天重申，已從2管道穩定供應，未來在管理、示警機制上要更敏銳。

永豐化學工業股份有限公司生產的輸液市占率達7成，因違規遭勒令關廠，繼中華民國藥師公會全國聯合會日前示警，恐釀各大醫院開刀、住院停擺危機。

國民黨今天也質疑，衛福部不但沒公告讓民眾知道，哪些藥品批號有問題並全面回收，反而讓永豐化學先前的產品繼續使用，呼籲政府應深切檢討，盡快針對缺藥問題拿出辦法。

輸液缺貨議題受關注，衛福部食品藥物管理署回應上午公布最新處理進度指出，經協調其他廠商增產、國外專案輸入雙管齊下，評估僅大包裝注射用生理食鹽水將缺到10月。

林靜儀下午首度與媒體茶敘時表示，台灣99%的醫療程序都在健保架構下，每種治療在各院所都有相關資訊在政府手上，食藥署也會有相關資料可勾稽並比對藥品的需求情況。

不過，林靜儀坦言，每間醫院的採購習慣不同，可能無法完全從數字上看到，但已成立藥品供應通報處理中心，任何人有疑慮都能通報，藉此了解廠商手頭上狀況和機構需求，目的就是希望穩定供應需求。

她並指出，這次是在藥證到期前的查核，發現這家藥廠的問題太嚴重，加上藥證又剛好在5月10日到期，因此勒令關廠，待廠商落實改善措施後，食藥署也會儘快發給藥證、恢復供應，現在已協調其他業者增加產能，同時徵求專案進口來源，逐步穩定供應。

林靜儀說，後續也會儘快檢討「寡占」等相關定義，並對有疑慮的藥品進行盤點；過去針對特定藥品的寡占情況已設有警報機制，可是輸液有很多家廠商供應，所以政府對私人廠商的介入較少，未來當某家廠商有較大掌控權情況，希望在管理、示警機制上要更敏銳。

此外，中捷持刀傷人案引發社會議論，新任衛福部次長呂建德表示，社安網計畫未來重點之一，就是強化跟社區精神衛生醫療的銜接與服務，包括增補公私部門社工人力等，盼打造綿密的社安網，讓需要照顧或是容易受害的民眾都能被協助。

林靜儀 機制 永豐

延伸閱讀

中捷隨機砍人事件 林靜儀：僅少數犯罪者有精神疾病

補充保費漲至3%？衛福部：力求不增民眾負擔

影／中捷砍人案 林靜儀：僅少數犯罪者有身心疾病

衛福部新團隊上任曝健保改革方向 坦言點值「1點1元」難

相關新聞

地牛又翻身！16:00花蓮規模5.2地震 最大震度4級

中央氣象署表示，今天下午4點花蓮發生芮氏規模5.2地震，最大震度4級，震央即在花蓮縣政府南南東方18.6公里 ，位於台灣...

NCC預告電信業者語音接續費上限 新費率明年起實施

NCC（國家通訊傳播委員會）預告114-117年行動通信網路語音接續服務市場之顯著地位者接續費上限，此次規劃逐年調降為每...

台鐵斗六=斗南行人入侵 改採單線雙向行車

台鐵雲林斗六=斗南今天下午發生行人入侵事故，台鐵公司說明，今天下午1點03分斗六=斗南間後庄二平交道（K268+090處...

衛福部新團隊上任曝健保改革方向 坦言點值「1點1元」難

賴清德總統520就職，新內閣上任，衛福部面對健保改革、食安危機、缺藥困境、擴大長照、健全社安網等議題，充滿嚴峻挑戰。其中...

高鐵延伸宜蘭 鐵道局：二階環評階段無延宕

部分地方民意代表指高鐵延伸宜蘭因設站選址問題進度延後，交通部鐵道局今天表示，正辦理二階環評階段，並無延宕

預算1萬推銷買蘋果iPad、三星、小米平板？過來人曝「影音平板不會選它」

平板電腦成為手機、筆電或桌機以外的新選擇。一名網友表示，日前仍在使用2017年的iPad 5，主要只有看YouTube等影音需求，列出3款蘋果（Apple）、三星（Samsung）及小米平板要網友推薦，引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。