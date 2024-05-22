「潮•風尚」品味美好生活 Panasonic打造新生活風格提案

當今年輕世代的消費型態，更趨向注重個人生活品味的展現，樂於投資質感消費品來寵愛自己，尤其注重商品外觀來形塑獨特個人品味。如何在本來就需要的花費中，創造出新價值？Panasonic為了貼近年輕世代的生活理念，以「潮•風尚」為主軸推出各式風格新穎的春季新品，期望為年輕世代創造多元的新生活風格提案。

Panasonic 全新淨護完美堆疊式滾筒洗烘衣機，搭載日本革新離心淨水洗科技，加上全彩觸控螢幕，讓家電不只便利，更是居家的時尚擺設。 圖／Panasonic提供

擁抱全新的生活型態，就從保養日常穿著的個人衣物開始。在「淨‧護‧美」的設計概念下，全新Panasonic堆疊式滾筒洗烘衣機擁有日本革新技術的離心淨水洗科技，能在洗衣服的過程中，透過高速運轉分離水中髒汙，洗衣同時循環淨水，讓衣物洗得更乾淨，為消費者帶來清爽愉悅的著衣體驗；同時搭載Heat Pump熱泵除濕式烘乾科技，「黃金比例左右烘」的交替運轉模式，可讓衣服均勻烘乾、不易打結，加上以溫風柔和烘乾，不只高效節能、更能全面呵護各種材質的衣物。為滿足年輕世代對美感的追求，Panasonic承襲一貫對美型設計的堅持，全新滾筒洗烘衣機擁有絕美鏡面外觀，讓家電化身為居家的時尚擺設，不論是堆疊或水平皆可自由擺放不受限，讓居家空間配置更加靈活，展現個人專屬品味。

穿上淨護完美的衣物，型男的「表面工夫」也不能馬虎。Panasonic推出日本製LAMDASH PALM IN掌上型電鬍刀，顛覆傳統的握把設計，將核心技術濃縮於精巧機身，極簡設計方便隨身攜帶，帥氣一手掌握；機身更選用獨特NAGORI海洋礦物精粹，打造天然石紋外觀與瓷器般的柔滑紋理，外觀上展現獨一無二的專屬紋理，用作送禮也能彰顯非凡品味。此外，還有適合年輕型男的3枚刃電鬍刀系列，搭載Slide Touch滑動開啟功能，一滑即可靈活操作，提供率性順暢的刮鬍體驗；同時支援Type-C快速充電，隨時隨地展現男性魅力。Panasonic全新電鬍刀，精巧、便利、好攜帶，絕對是商務、旅行必備的時尚好幫手。

Panasonic春季新品以「潮•風尚」為主軸，推出各式風格新穎的家電新品，為年輕世代創造多元的新生活風格提案。 圖／Panasonic提供

Panasonic春季新品以「潮•風尚」為主軸，推出各式風格新穎的家電新品，為年輕世代創造多元的新生活風格提案。 圖／Panasonic提供

工作在外忙碌奔波，居家清潔工作就要更有效率。全新Panasonic自動集塵One Box吸塵器「潔淨所能、清掃免倒塵」，一機多工，清潔、收納、充電同步完成。One Box吸塵器可自動收集灰塵和髒汙至2L大容量三層複合抗菌集塵袋，濾菌率達99.96%，潔淨又便利、還可避免揚塵不沾手；微塵感知燈號顯示，乾淨一目了然，並且搭載多重過濾系統，能過濾0.3µm的細小微塵，加上0.85kg輕巧機身，單手拿取即可除塵，搭配多樣化吸頭，還能輕鬆對應各種居家空間，打造便利不費力的清潔新體驗。

Panasonic持續以先進技術，研發效率與美感兼具的智慧家電，並打造與眾不同的新生活型態，協助消費者在享受科技便利的同時，也能展現「潮•風尚」的美好生活品味。

更多詳情請上官方網站：https://www.panasonic.com/tw/

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