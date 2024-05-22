哈利波特魔法世界奇獸 7月登台展出

像是踏入電影「哈利波特」、「怪獸與牠們的產地」奇幻世界，華納兄弟探索全球主題娛樂與大英自然史博物館合作「怪獸與大自然的奇幻世界」特展，將在7月登台，也是亞洲展出首站。

「怪獸與大自然的奇幻世界」（Fantastic Beasts™:The Wonder of Nature）特展2020年在英國倫敦首次展出，除大英自然史博物館館藏外，也展出「哈利波特」與「怪獸與牠們的產地」系列電影中的出現的道具、書籍出版社Bloomsbury Publishing的原創藝術作品及相關模型等。

聯合數位文創今天發布新聞稿表示，當觀眾進入展場，不僅能了解更多傳說中生物背後故事，更能進一步探索奇幻怪獸與現實生物共同擁有的不可思議能力，就像電影中的紐特．斯卡曼德（NewtScamanderTM）一樣，真實世界的科學家也不斷幫助人們了解自然界中的生物，激發大家保護這些生物的熱情。

聯合數位文創表示，「怪獸與大自然的奇幻世界」特展於倫敦首展時便吸引無數粉絲前往朝聖，並引起熱烈討論。透過展出內容，觀眾不僅能對多樣化的地球生物有全新的認識，更凸顯保育自然生態的重要。

「怪獸與大自然的奇幻世界」特展將在7月4日於國立中正紀念堂1展廳展出至10月13日。