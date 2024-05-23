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比水煮還輕鬆方便！專家教「1分鐘」料理秋葵 營養保留更多

聯合新聞網／ 綜合報導
秋葵用微波的方式加熱，比水煮更能保留營養。圖／Ingimage
秋葵用微波的方式加熱，比水煮更能保留營養。圖／Ingimage

秋葵是一種富含蛋白質、鈣、鐵及多種維生素，能夠幫助人消除疲勞，相當營養的一種食材。不過要怎麼料理秋葵才好，就令人相當傷腦筋了。曾有十年菜販經歷，「X」帳戶有超過76萬追蹤者的蔬果專家網紅「青髪のテツ」，近來就在日本「YAHOO！新聞」上，分享料理秋葵的一些訣竅。

文中指出，一般在料理秋葵時，可能都覺得直接水煮燙過，是最簡單方便的料理模式。然而隨著天氣越來越熱，有時就連開瓦斯爐都懶。而且如果用水煮，使得一些水溶性的營養素，像是果膠、葉酸、維他命B1、維他命C等等，都容易在過程中流失。

不過，還有一種比水煮更方便更懶人的加熱方式，就是微波。可以先將秋葵包在網袋中搓洗，讓表皮的毛大致脫落，接著將秋葵切半放入容器內，用可微波的保鮮膜包好後，以600瓦的火力加熱1分鐘。最終只要取出，切成自己想要的大小，就能開始食用。

如此一來，就能吃到保留大部分營養的美味秋葵。文章特別推薦加上一點柴魚和柚子醋，便能成為一道好吃的小菜。如果想要水煮秋葵，又怕營養流失的話，可以用煮湯的方式料理，像是加在味噌湯裡頭，較能夠吃到比水煮更營養的秋葵。

微波爐 料理 日本 維他命

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