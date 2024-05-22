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NCC預告電信業者語音接續費上限 新費率明年起實施

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）已將鏡電視相關資料送到立法院，供立委查閱。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）已將鏡電視相關資料送到立法院，供立委查閱。圖／聯合報系資料照片

NCC（國家通訊傳播委員會）預告114-117年行動通信網路語音接續服務市場之顯著地位者接續費上限，此次規劃逐年調降為每分鐘0.386、0.366、0.348及0.330元，新費率預計自114年1月起實施至117年12月31日。NCC今天公布的這項費率，屬於電信業者之間的行動電話語音接續費率調整，由於民眾現在大多使用網路通話，因此，對民眾較無影響。

NCC指出，根據我國電信業者113年6月30日關閉3G語音網路規劃，設定3G網路於113年後關閉，以及電信網路於113年VoLTE互連作為費率計算情境，並保留3G網路介接設備作為傳統TDM市話語音傳輸元件等條件進行試算。

接續費是2個不同網路用戶通信時，收取通信費的網路業者應支付另一方網路業者的費用。

NCC進一步說明，接續費是業者訂定語音服務零售價通信費時必需考量的一項中間成本，倘有業者訂定過高之接續費，將迫使與其互連之業者，在訂定零售價時面臨無法競爭的壓力，最終亦將影響到消費者權益。

因此，國際標竿國家多將接續費納入管制，且以成本計價原則進行監理，透過接續費價格的引導，使業者能持續投資最新、最具成本效率的網路來提供更優品質、更多元、更創新的服務，達成「促進業者競爭」及「維護消費者權益」等目標。

NCC 網路 語音

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