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高鐵延伸宜蘭 鐵道局：二階環評階段無延宕

中央社／ 台北22日電
部分地方民意代表指高鐵延伸宜蘭因設站選址問題進度延後，交通部鐵道局今天表示，正辦理二階環評階段，並無延宕。聯合報資料照
部分地方民意代表指高鐵延伸宜蘭因設站選址問題進度延後，交通部鐵道局今天表示，正辦理二階環評階段，並無延宕。聯合報資料照

部分地方民意代表指高鐵延伸宜蘭因設站選址問題進度延後，交通部鐵道局今天表示，正辦理二階環評階段，並無延宕。

鐵道局發布新聞稿，高鐵延伸宜蘭為國家重大建設之一，為廣納各界意見，交通部於110年9月25日及11月17日辦理2次地方說明會，期在兼顧專業及切合地方民意的基礎上，取得最大的共識。

鐵道局指出，基於各界對縣政中心以南350公尺處的站址方案較具共識，鐵道局於111年1月4日陳報可行性研究暨綜合規劃報告至交通部，交通部111年1月27日召開「高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規劃報告環評前審查會議」，結論以縣政中心以南350公尺處的站址方案為高鐵站址優選方案。

鐵道局表示，高鐵延伸宜蘭計畫為表定二階環評案件，111年1月28日已啟動環境調查作業，經環境部（前環保署）111年8月24日召開環評大會，決議繼續辦理二階環評，目前已完成3場環評公開說明會及範疇界定，正依112年8月17日範疇界定結論，辦理二階環評四季環境調查。

鐵道局表示，所有環評程序皆照環評法規定辦理，並依既定進度持續作業中，絕無延宕，後續二階環評通過後，鐵道局將儘速依行政程序陳報交通部核轉行政院審議。

環評 鐵道 高鐵延伸宜蘭

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