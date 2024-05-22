UberEats 併購foodpanda案送案了 公平會宣布審查重點

UberEats母公司上周宣布將併購foodpanda，引發市場關注，公平會證實，已於日前接獲結合申請案，由於此結合案將顯著改變市場結構，因此公平會審查重點有四，分別是「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」、「市場效益」等4大面向，且將召開公聽會及座談會聽取各方意見後，審酌結合案「整體經濟利益」是否大於「限制競爭之不利益」，再做准駁決定。

公平會明天將赴立院經濟委員會就「外送平台併購是否涉及限制競爭之調查程序、認定原則及對消費者權益影響之配套措施」專案報告，公平會書面報告中證實，已於日前接獲UberEats 母公司提出擬與 foodpanda結合之申報案件，目前正審查其結合申報資料是否齊備，等申報事業提出完整申報資料後，即受理申報並開始進行審查。

公平會表示，針對結合申報案件，依公平交易法規定，參與結合事業在本會受理申報後起算30個工作天內不得進行結合，必要時，得將該審查期間再延長60個工作天。

公平會強調，外送平台的出現，結合「平台經濟」及「零工經濟」兩大新興商業經濟型態，改變了社會大眾的消費習慣及餐飲業的商業經營模式，也創造出新的工作機會。公平會為競爭主管機關，向來關注外送平台市場競爭狀況，先前也曾針對外送平台要求合作餐廳接受「店內價條款」及「顧客自取」等垂直交易限制行為作成處分案例，因此對外送平台的營運模式，會關切有無對市場的競爭產生影響。

公平會表示，UberEats 併購 foodpanda 將顯著改變市場結構，因此公平會審查重點將是「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」、「市場效益」等4大面向。審查過程中將徵詢利害關係人(餐廳、外送員、消費者等)所屬團體及相關主管機關之意見，並召開公聽會或座談會，再由該會委員會議依公平交易法第13條規定，審酌其結合之「整體經濟利益」是否大於「限制競爭之不利益」，再做出准駁之決定。

公平會強調，外送經濟已深入全民生活，該結合案影響深遠，該會必定審慎做出決定，確保維護自由與公平競爭。