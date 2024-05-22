快訊

中職／黃勇傳澄清212萬欠債與賭無關 包含民間借貸+隊友借款

監視者之死：英男子為港府跟監，不明原因陳屍公園

美國務卿強調團結各國維護台海穩定 確保北京不會單方面改變現狀

補充保費漲至3%？衛福部：力求不增民眾負擔

中央社／ 台北22日電

擴大健保費基，研擬調漲補充保費，傳出費率可能漲至3%。衛福部次長林靜儀今天說，保障點值財源正在盤點，首先由政府扛起責任，力求不增民眾負擔，即使需調整也從高所得進行。

現行健保保費繳納分為一般保費及補充保費，其中一般保費是以經常性薪資計收，保險費率為5.17%；補充保費則包含高額獎金、兼差薪資所得、執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入等6類，費率為2.11%。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良日前提出，基於相同收入應該繳納相同健保費的公平性原則，確實應該重新思考補充保費的設定方式。

針對傳出可能調整至3%，林靜儀今天向媒體說明，健保最重要的精神是政府能負擔一定程度支出，就從政府支出，需要行政院支持，確保公務預算更加充足。

林靜儀認為，以達到點值1點1元模式推估，現有可能還是有點艱困，仍在盤點資源，以政府負更多責任為優先，若需討論到增加民眾負擔，會以比較明確的高所得執行。台灣是少數資源不多但可提供優秀醫療照顧品質的國家，站在照顧全民健康角度，不能要馬兒跑、不讓馬兒吃草。

林靜儀說，醫事人員合理報酬值得被討論，考量醫院各科別困境不同，給付友善不會齊頭式平等，積極準備面對高齡化、少子女化台灣健康投資配套措施，改善醫師、護理師等醫事人員人力不足問題，「但不會因為點值改變後，世界就變得更好」，點值是健保改革之一，絕非唯一路徑。

衛福部長邱泰源也提到，「健保改革」4個字看似簡單，事實上需要分階段進行，除了穩定點值確保醫療機構營運順利、保障醫事人員專業尊嚴，「經費要用在刀口上」更是關鍵，包含積極推動預防保健與安寧緩和醫療，以及居家醫療等，都有助於節省健保開銷，讓健保財務更健康。

過去積極推動安寧緩和治療的邱泰源指出，好的安寧與緩和醫療，給予患者與家屬生死兩相安，若不積極推動簽署拒絕心肺復甦術（DNR）、預立醫療照護諮商，每個人都插管、住加護病房，1週費用多達新台幣50萬元，「花錢沒關係，但這不是延長真正生命」。

癌症蟬聯台灣10大死因榜首多年，針對外界關心的百億癌症新藥基金，邱泰源表示，據了解，相關公務預屬於重中之重，一定保證有經費可以成立，癌症死亡率直接等於一個國家民眾健康品質，除了透過癌症篩檢早期發現，不願意看到患者因為經濟問題無法使用新藥。

保費 健保 癌症

延伸閱讀

影／中捷砍人案 林靜儀：僅少數犯罪者有身心疾病

WHA倒數七天我國仍未收邀請 邱泰源：中國用力愈來愈大

被期許做「大家的部長」 邱泰源上任：點值一點一元難

將率隊叩關WHA 邱泰源：中國用力越來越大

相關新聞

台鐵斗六=斗南行人入侵 改採單線雙向行車

台鐵雲林斗六=斗南今天下午發生行人入侵事故，台鐵公司說明，今天下午1點03分斗六=斗南間後庄二平交道（K268+090處...

衛福部新團隊上任曝健保改革方向 坦言點值「1點1元」難

賴清德總統520就職，新內閣上任，衛福部面對健保改革、食安危機、缺藥困境、擴大長照、健全社安網等議題，充滿嚴峻挑戰。其中...

預算1萬推銷買蘋果iPad、三星、小米平板？過來人曝「影音平板不會選它」

平板電腦成為手機、筆電或桌機以外的新選擇。一名網友表示，日前仍在使用2017年的iPad 5，主要只有看YouTube等影音需求，列出3款蘋果（Apple）、三星（Samsung）及小米平板要網友推薦，引起熱議。

UberEats 併購foodpanda案送案了 公平會宣布審查重點

UberEats母公司上周宣布將併購foodpanda，引發市場關注，公平會證實，已於日前接獲結合申請案，由於此結合案將...

iPhone 16最新實機渲染圖曝光握感佳 果粉曝具備「這功能」才想買超意外

蘋果 （Apple ）今（2024）年將推出新一代手機iPhone 16系列，聯合新聞網《科技玩家》也報導「玫瑰鈦 」經典顏色將回歸iPhone 16 Pro 系列。不過面對許多新機 謠言，國外有爆料大神詢問果粉iPhone 16應加入何種功能才會想買，結果讓人相當意外。

從高山種到大海 澎湖植樹、種珊瑚守護里山里海

木麻黃、草海桐、毛苦參⋯⋯15種不同品種、數千株約60公分高的低矮樹苗，整齊有序地擺列在澎湖鎖港東南側、2.5公頃的海濱造林預定地。一旁是當地漁民平時用來曬網的水泥地，在造林地外圍則生長著澎湖四處可見的仙人掌，及外來入侵種銀合歡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。