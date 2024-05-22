補充保費漲至3%？衛福部：力求不增民眾負擔

擴大健保費基，研擬調漲補充保費，傳出費率可能漲至3%。衛福部次長林靜儀今天說，保障點值財源正在盤點，首先由政府扛起責任，力求不增民眾負擔，即使需調整也從高所得進行。

現行健保保費繳納分為一般保費及補充保費，其中一般保費是以經常性薪資計收，保險費率為5.17%；補充保費則包含高額獎金、兼差薪資所得、執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入等6類，費率為2.11%。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良日前提出，基於相同收入應該繳納相同健保費的公平性原則，確實應該重新思考補充保費的設定方式。

針對傳出可能調整至3%，林靜儀今天向媒體說明，健保最重要的精神是政府能負擔一定程度支出，就從政府支出，需要行政院支持，確保公務預算更加充足。

林靜儀認為，以達到點值1點1元模式推估，現有可能還是有點艱困，仍在盤點資源，以政府負更多責任為優先，若需討論到增加民眾負擔，會以比較明確的高所得執行。台灣是少數資源不多但可提供優秀醫療照顧品質的國家，站在照顧全民健康角度，不能要馬兒跑、不讓馬兒吃草。

林靜儀說，醫事人員合理報酬值得被討論，考量醫院各科別困境不同，給付友善不會齊頭式平等，積極準備面對高齡化、少子女化台灣健康投資配套措施，改善醫師、護理師等醫事人員人力不足問題，「但不會因為點值改變後，世界就變得更好」，點值是健保改革之一，絕非唯一路徑。

衛福部長邱泰源也提到，「健保改革」4個字看似簡單，事實上需要分階段進行，除了穩定點值確保醫療機構營運順利、保障醫事人員專業尊嚴，「經費要用在刀口上」更是關鍵，包含積極推動預防保健與安寧緩和醫療，以及居家醫療等，都有助於節省健保開銷，讓健保財務更健康。

過去積極推動安寧緩和治療的邱泰源指出，好的安寧與緩和醫療，給予患者與家屬生死兩相安，若不積極推動簽署拒絕心肺復甦術（DNR）、預立醫療照護諮商，每個人都插管、住加護病房，1週費用多達新台幣50萬元，「花錢沒關係，但這不是延長真正生命」。

癌症蟬聯台灣10大死因榜首多年，針對外界關心的百億癌症新藥基金，邱泰源表示，據了解，相關公務預屬於重中之重，一定保證有經費可以成立，癌症死亡率直接等於一個國家民眾健康品質，除了透過癌症篩檢早期發現，不願意看到患者因為經濟問題無法使用新藥。