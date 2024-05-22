康橋校車同地點又釀事故 監理所查核長嶸通運結果出爐
康橋國際學校校車今年3月才在台北市信義快速道路文山隧道翻覆，所幸無造成傷亡，昨天晚間又在同地點發生校車自撞山壁事故，造成車上8名學生中，有2人輕傷。台北市區監理所今表示，此次事故的交通車公司與上次不同，今前往事故的長嶸通運有限公司查核，無缺失情況，將列為重點查核對象，事故也將納入下次評鑑參考依據。
康橋國際學校秀岡校區交通車南港A線（369-WW）昨天傍晚於信義快速道路文山隧道內不明原因打滑，發生車輛自撞隧道內左側狀況，車上共有8名學生，其中2位學生受輕傷，送至台北醫學院就醫。
台北市區監理所表示，今前往事故的長嶸通運有限公司查核，該公司上次評鑑為甲等，無查出缺失情況，最近一次檢查日為4月15日的教育訓練，公司都有照相關規定處理，下次定檢日為6月17日，未來會將此公司列為重點優先查核對象，事故也會納入下一次評鑑參考依據。
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