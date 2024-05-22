快訊

中職／黃勇傳澄清212萬欠債與賭無關 包含民間借貸+隊友借款

監視者之死：英男子為港府跟監，不明原因陳屍公園

美國務卿強調團結各國維護台海穩定 確保北京不會單方面改變現狀

康橋校車同地點又釀事故 監理所查核長嶸通運結果出爐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
康橋國際學校校車昨晚於文山隧道自撞山壁，車上8名學生有2人輕傷。記者李成蔭／翻攝
康橋國際學校校車昨晚於文山隧道自撞山壁，車上8名學生有2人輕傷。記者李成蔭／翻攝

康橋國際學校校車今年3月才在台北市信義快速道路文山隧道翻覆，所幸無造成傷亡，昨天晚間又在同地點發生校車自撞山壁事故，造成車上8名學生中，有2人輕傷。台北市區監理所今表示，此次事故的交通車公司與上次不同，今前往事故的長嶸通運有限公司查核，無缺失情況，將列為重點查核對象，事故也將納入下次評鑑參考依據。

康橋國際學校秀岡校區交通車南港A線（369-WW）昨天傍晚於信義快速道路文山隧道內不明原因打滑，發生車輛自撞隧道內左側狀況，車上共有8名學生，其中2位學生受輕傷，送至台北醫學院就醫。

台北市區監理所表示，今前往事故的長嶸通運有限公司查核，該公司上次評鑑為甲等，無查出缺失情況，最近一次檢查日為4月15日的教育訓練，公司都有照相關規定處理，下次定檢日為6月17日，未來會將此公司列為重點優先查核對象，事故也會納入下一次評鑑參考依據。

北市 康橋國際學校

延伸閱讀

康橋校車又出車禍恐致停招？ 校方：會先提改善方案

康橋校車連2個月車禍 侯友宜要求教局依私校法處置

康橋校車同地點又釀事故 監理所今赴交通公司查核

影／康橋中學校車又出事！打滑跨越車道撞文山隧道…畫面曝光

相關新聞

台鐵斗六=斗南行人入侵 改採單線雙向行車

台鐵雲林斗六=斗南今天下午發生行人入侵事故，台鐵公司說明，今天下午1點03分斗六=斗南間後庄二平交道（K268+090處...

衛福部新團隊上任曝健保改革方向 坦言點值「1點1元」難

賴清德總統520就職，新內閣上任，衛福部面對健保改革、食安危機、缺藥困境、擴大長照、健全社安網等議題，充滿嚴峻挑戰。其中...

預算1萬推銷買蘋果iPad、三星、小米平板？過來人曝「影音平板不會選它」

平板電腦成為手機、筆電或桌機以外的新選擇。一名網友表示，日前仍在使用2017年的iPad 5，主要只有看YouTube等影音需求，列出3款蘋果（Apple）、三星（Samsung）及小米平板要網友推薦，引起熱議。

UberEats 併購foodpanda案送案了 公平會宣布審查重點

UberEats母公司上周宣布將併購foodpanda，引發市場關注，公平會證實，已於日前接獲結合申請案，由於此結合案將...

iPhone 16最新實機渲染圖曝光握感佳 果粉曝具備「這功能」才想買超意外

蘋果 （Apple ）今（2024）年將推出新一代手機iPhone 16系列，聯合新聞網《科技玩家》也報導「玫瑰鈦 」經典顏色將回歸iPhone 16 Pro 系列。不過面對許多新機 謠言，國外有爆料大神詢問果粉iPhone 16應加入何種功能才會想買，結果讓人相當意外。

從高山種到大海 澎湖植樹、種珊瑚守護里山里海

木麻黃、草海桐、毛苦參⋯⋯15種不同品種、數千株約60公分高的低矮樹苗，整齊有序地擺列在澎湖鎖港東南側、2.5公頃的海濱造林預定地。一旁是當地漁民平時用來曬網的水泥地，在造林地外圍則生長著澎湖四處可見的仙人掌，及外來入侵種銀合歡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。