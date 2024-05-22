新北3歲以下弱勢幼兒 5月23日起免費接種腸病毒疫苗

新北市長侯友宜今天指出，適逢腸病毒流行期，5月23日起設籍新北市低收、中低收入戶3歲（含）以下幼兒免費接種71型腸病毒疫苗，預計至少700名幼兒受惠。

新北市政府衛生局長陳潤秋今天在市政會議表示，依據疾管署監測資料，全國第20週（5月12日至5月18日）腸病毒門急診就診共1萬7585人次，新北為3299人次，與前一週持平，但仍處於高峰。

陳潤秋指出，幼兒如果感染腸病毒71型（Enterovirus Type 71）容易引起神經系統併發症，接種疫苗能降低重症風險，目前中央尚未納入常規接種。

她表示，符合接種資格的家長可攜帶兒童健康手冊及健保卡、低收、中低收證明，至新北市29區衛生所接種，以保護幼童健康。

陳潤秋說，腸病毒傳染力強，家中幼兒若有口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，通常合併發燒等疑似腸病毒症狀，應盡速就醫，並請假在家休息。

她表示，由於5歲以下幼兒為腸病毒重症高危險群，若有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應盡速送醫治療。

衛生局指出，新北市腸病毒重症責任醫院有亞東醫院、新店耕莘醫院、台北慈濟醫院、雙和醫院、淡水馬偕紀念醫院、恩主公醫院、汐止國泰綜合醫院、輔仁大學附設醫院及新北市立土城醫院。