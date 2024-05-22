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桃園環保葬5年增2.5倍 生前預立意願登記年底上路

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
為推廣環保葬，桃園市政府表示，將推動「生前預立環保葬意願登記」服務，讓民眾可於生前註記環保葬意願。圖為蘆竹區生命紀念園區的樹葬區。本報資料照
為推廣環保葬，桃園市政府表示，將推動「生前預立環保葬意願登記」服務，讓民眾可於生前註記環保葬意願。圖為蘆竹區生命紀念園區的樹葬區。本報資料照

環保意識抬頭，身後事也吹起環保風。桃園市政府統計，全市採用樹葬件數5年來成長逾2.5倍，去年已達1556件。為推廣環保葬，民政局表示，將推動「生前預立環保葬意願登記」服務，讓民眾可於生前註記環保葬意願，預計年底上路。

桃園市2008年起推動海葬、2013年設置樹葬專區，據統計，2019年選擇樹葬的件數為671件，至去年已成長至1556件，近5年間成長逾2.5倍；不過自2008年開始，桃市與雙北舉辦聯合海葬活動以來，選擇海葬者僅422件，去年也僅34件。

民政局禮儀科長游琇茹分析，海葬和樹葬兩者申請數申請甚遠，主因是國人雖能接受環保葬，但海葬無處悼念，樹葬則有固定地點。

游琇茹表示，隨著殯葬觀念改變，近年來有越來越多人放下入土為安的傳統，選擇花葬、樹葬、海葬等環保葬，讓逝者以另一種永續的方式長存；今年選擇海葬者為28件，聯合海葬活動將在明天上午於竹圍漁港舉行。

游琇茹強調，為鼓勵市民選擇環保葬，桃園市海葬、樹葬服務全程不收任何費用，家屬只要攜帶火化許可證及相關證明，均可免費申請。

為持續推廣環保葬，民政局也將提供「生前預立環保葬意願登記」服務，預計年底上路，讓往生者能依意願規畫身後事。身後市府會協助聯合奠祭，免費提供洗、殮、冰存等流程，不用擔心過世後會帶給家人負擔，也讓亡者能夠透過殯葬自主，用最美麗的方式告別。

桃園 樹葬

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