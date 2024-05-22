延遲起飛逾4小時… 航空公司證明硬「差8分鐘」 他氣昏：不便險無法理賠

一名網友在臉書社團「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」上貼出一張照片並發文抱怨，他表示5月19日搭這班飛機回台深感「悲劇」，飛機後推三次延誤四小時以上，航空公司發的延誤證明卻只有3小時52分，明顯與事實不符，以致無法獲得不便險理賠，讓他快昏倒。貼文一出，意外掀論戰。

原PO氣憤地表示，5月19日他搭星宇航空的飛機要回台灣，原定於下午2點從新加坡樟宜機場起飛，當天因故後推3次，飛機直至下午6點零8分才起飛，算一算飛機至少延遲了4小時以上，但航空公司卻硬發起飛時間為下午5點52分，導致「差8分鐘」無法申請不便險理賠，他不服氣到各網站查詢求證，都是寫下午6點零8分起飛，於是致電航空公司的客服要求更正，客服卻直打太極，令他深感失望。

用APP查詢，即可查閱到該航班資訊。上面清楚明列出該航班的表訂起飛時間、實際起飛/表定抵達、實際抵達的時間。

文章一曝光立即引發熱議，不少人為他抱屈「差一點點就有不便險」、「8分鐘天和地」、「差8分鐘，太離譜了」、「這8分鐘，感覺都是算好的」、「事實上早就超過4小時」、「為何不直接滿4小時，小小彌補餒」、「實際起飛時間是1808，已經滿足延誤四小時條件了，你可以跟星宇航空客服，說明你是要申請不便險理賠使用，爭取開立1808起飛的證明給你」。

有過同樣經驗的網友回應「我之前遇過這樣，忘記哪家航空，他們開的時間不到4小時，但我登機前剛好有拍到登機門上現在時間、航班、狀態，所以有申請到」、「我上次國泰3:59，富邦有賠」、「上一次我搭乘峇迪航空，也是遇到相同狀況，經由多次信件往來，爭取符合條件的證明，後來五千元理賠有拿到手，加油囉」。

不過，也有網友表示「離場時間都是以航空器上實際的時間來記錄，最後關門鬆剎車就是17：52」、「航空業在算出發時間都是以鬆剎車的時間計，不是以飛機在跑道離地時的時間計算」。