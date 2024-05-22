聽新聞
test
0:00 / 0:00
高鐵延伸宜蘭遭批進度停滯 鐵道局澄清：絕無延宕
高鐵延伸宜蘭工程進度被質疑停滯，交通部鐵道局今表示，高鐵延伸宜蘭為國家重大建設之一，相關程序皆照環評法規定辦理，絕無延宕情事，二階環評通過後，將儘速依行政程序陳報交通部核轉行政院審議，也將依既定期程持續辦理相關作業。
鐵道局指出，高鐵延伸宜蘭為國家重大建設之一，為廣納各界意見，交通部於2021年辦理2次地方說明會，希望兼顧專業及切合地方民意的基礎上，取得最大的共識。基於各界對縣政中心以南350公尺處站址方案較具共識，2022年1月4日已陳報可行性研究暨綜合規劃報告至交通部，經交通部召開環評前審查會議後，結論惟縣政中心以南350公尺處站址為高鐵站址優選方案。
鐵道局說明，此計畫為表定二階環評案件，2022年1月28日已啟動環境調查作業，案經環境部（前環保署）召開環評大會決議本案賡續辦理二階環評，已完成3場環評公開說明會及範疇界定，去年8月17日範疇界定結論辦理二階環評四季環境調查，相關程序皆照環評法規定辦理，絕無延宕情事，二階環評通過後，將儘速依行政程序陳報交通部核轉行政院審議。
鐵道局表示，高鐵延伸宜蘭計畫是宜蘭縣期盼多年的重大建設，對於宜蘭地區及整個東部未來長遠發展影響甚鉅，更是宜蘭民眾高度關注的重要議題，將依既定期程持續辦理相關作業，並與宜蘭縣政府共同落實TOD都市運輸發展理念，朝淨零碳排及永續發展的政策目標邁進，以期儘速完工通車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言