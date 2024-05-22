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永豐停產輸液缺口達196萬瓶 食藥署估10月才能恢復

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
目前評估，永豐製藥生產的「大包裝注射用生理食鹽水」供應最吃緊，數量達196萬瓶，預計10月才能補上缺口。本報資料照，記者余承翰／攝影
目前評估，永豐製藥生產的「大包裝注射用生理食鹽水」供應最吃緊，數量達196萬瓶，預計10月才能補上缺口。本報資料照，記者余承翰／攝影

國內輸液大廠永豐化學工業公司，因違反藥事法PIC／S GMP相關規定，遭勒令關廠，衛福部食藥署已協調國內合格廠商擴大產能，同步專案進口，經評估「大包裝注射用生理食鹽水」供應狀況最吃緊，因永豐化學每月生產量高達196萬瓶，預計該缺口到10月才能補上。

永豐因為實驗數據造假等，嚴重違反PIC／S GMP情節，遭衛福部食藥署勒令關廠，導致生理食鹽水、葡萄糖注射液等藥品生產受衝擊，以致傳出缺藥，食藥署統計，共14項藥品受到影響，外界擔心影響患者手術、洗腎。

永豐在大包裝輸液的市占率高達7成，食藥署副署長王德原說，庫存可以供應到今年6月底，將協調南光、信東、台灣大塚、台裕、濟生等5家國內業者提供替代藥品，中華民國基層藥師協會理事長沈采穎質疑，即便這些業者都上線生產，仍難以補足永豐停產產生的200萬瓶缺口。

王德原今表示，經盤點目前最需要處理的是「大包裝注射用生理食鹽水」，不過因為產品包裝很多種，以下說明將換算成以500C.C.為單位說明，永豐每月產能約196萬瓶，庫存預計到6月中旬後會陸續用完，合格廠商也正在持續增加產量。

王德原表示，目前6月的需求量約為110萬瓶500C.C.輸液，食藥署正徵求專案輸入品項，目前已有業者表達意願，如順利核發專案許可輸入，加上勞動部已核准特定17家廠商，放寬加班工時，預計可滿足到6月底的需求；7月預估會有150萬瓶500C.C.輸液的需求，須靠專案輸入協助，國內業者擴增一至二條產線，就能大規模增加產能，但仍要看國內廠商意願。

王德原表示，希望可以藉這次機會，讓長期維持寡占的藥品市場，可以有更多廠商加入供應，才會比較安全，希望業者能再看到相關市場後，重新分配相關投資、增加產能，否則就要完全仰賴專案輸入；永豐則要完成缺失複查，並經食藥署核可才能重新恢復生產。

健保署長石崇良日前表示，各醫療院所目前輸液庫存量僅剩1至2周，已著手調高健保價格，協助各醫療院所與其他生產輸液的業者簽約，只要業者調價合理，健保署都會接受。

健保署 永豐 食藥署

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