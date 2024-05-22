重要里程碑！中大研究團隊周六帶小米種子入庫北極「末日種子庫」
小米為台灣各地原住民族的重要主食，也是唯一有完整祭儀的作物。中央大學極地研究中心團隊本月25日前進北極，將帶著170種珍貴的台灣小米種原，送至有「末日種子庫」之稱的挪威斯瓦爾巴世界種子庫（Svalbard Global Seed Vault），以維繫小米基因多樣性。不僅象徵極端氣候下永續發展的重要里程碑，也是台灣科學與外交成就。
研究團隊指出，因應氣候變遷的衝擊，小米在糧食安全、營養和永續農業上佔有重要角色。小米的種原保存與復種，攸關台灣飲食文化與氣候變遷下的農業發展。本計畫蒐集、整理和處理台灣小米品系種子，在確保其具備發芽活性後，送入北極全球種子庫，進行「異地安全備份」永續保存。
斯瓦爾巴全球種子庫為全球農業的諾亞方舟，2008年建立於挪威斯瓦爾巴群島的斯匹次卑爾根島。截 至2024年為止，透過全球各國政府、研究機構和非政府組織之捐贈，已收藏450萬種植物種子的樣本。
全球種子庫位於北極圈內，利用地下坑道作為儲存庫，以永久凍土的自然低溫提供天然冷凍條件，同時配備現代化冷凍設備，能承受規模6.2地震與核子武器攻擊，以確保各種情況下，種子都能安全地保存在低溫環境，並維持發芽的活性。
團隊指出，小米不僅是食物來源，也是台灣文化和歷史的關鍵象徵，對於塑造 「台灣認同」具重要價值與意義。除今年的入庫任務之外，未來也將分批入庫，總計達400多種小米，確保在自然災害、疫情、戰爭或其他全球性危機中，提供一個安全的保護場所。
此行除了極地研究中心代表之外，包括辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維、農業部國家作物種原中心研究員陳述、中央大學校長周景揚、地科學院長許樹坤，還有台灣原住民代表等一行人將親自參與當地的入庫典禮，彰顯台灣對全球種子多樣性之貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言