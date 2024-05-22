重要里程碑！中大研究團隊周六帶小米種子入庫北極「末日種子庫」

小米為台灣各地原住民族的重要主食，也是唯一有完整祭儀的作物。中央大學極地研究中心團隊本月25日前進北極，將帶著170種珍貴的台灣小米種原，送至有「末日種子庫」之稱的挪威斯瓦爾巴世界種子庫（Svalbard Global Seed Vault），以維繫小米基因多樣性。不僅象徵極端氣候下永續發展的重要里程碑，也是台灣科學與外交成就。

研究團隊指出，因應氣候變遷的衝擊，小米在糧食安全、營養和永續農業上佔有重要角色。小米的種原保存與復種，攸關台灣飲食文化與氣候變遷下的農業發展。本計畫蒐集、整理和處理台灣小米品系種子，在確保其具備發芽活性後，送入北極全球種子庫，進行「異地安全備份」永續保存。

斯瓦爾巴全球種子庫為全球農業的諾亞方舟，2008年建立於挪威斯瓦爾巴群島的斯匹次卑爾根島。截 至2024年為止，透過全球各國政府、研究機構和非政府組織之捐贈，已收藏450萬種植物種子的樣本。

全球種子庫位於北極圈內，利用地下坑道作為儲存庫，以永久凍土的自然低溫提供天然冷凍條件，同時配備現代化冷凍設備，能承受規模6.2地震與核子武器攻擊，以確保各種情況下，種子都能安全地保存在低溫環境，並維持發芽的活性。

團隊指出，小米不僅是食物來源，也是台灣文化和歷史的關鍵象徵，對於塑造 「台灣認同」具重要價值與意義。除今年的入庫任務之外，未來也將分批入庫，總計達400多種小米，確保在自然災害、疫情、戰爭或其他全球性危機中，提供一個安全的保護場所。