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加強減廢誘因 循環業者籲推自願採用環保餐具實質獎勵

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
限塑、減廢是全球共同目標及趨勢，循環餐杯具業者呼籲政府應給予民間自願性採用環保餐具的活動業者實質獎勵。本報系資料照
限塑、減廢是全球共同目標及趨勢，循環餐杯具業者呼籲政府應給予民間自願性採用環保餐具的活動業者實質獎勵。本報系資料照

限塑、減廢是全球共同目標及趨勢，循環餐杯具業者表示，政府當前的循環杯補助計畫時有時無，缺乏長期性的獎勵措施導致即使有業者樂意配合，卻因沒有實質獎助而難以做得長久，呼籲政府應給予民間自願性採用環保餐具的活動業者實質獎勵。

「uCup 永續杯平台」創辦人丁啟詔指出，從去年與20間店家合作推動循環杯的經驗來看，短短半年就減少了超過1萬個一次性免洗杯，證實循環杯有助於減廢。不過政府當前的循環杯補助計畫缺乏長期性的獎勵措施，願意配合的飲料業者也會因為沒有實質獎助而做不久，令人深感惋惜。

丁啟詔表示，除了循環容器的獎助之外，也希望經濟部能盡快輔導或協助清洗場升級設備，作為促進相關產業轉型與推進的措施。

環保活動餐具租借商「青瓢」共同創辦人鄭文普表示，大型活動只要有導入循環容器都能達到非常好的源頭減量效果，以國內知名音樂節「浪人祭」為例，3天的免洗容器減量成效就高達10萬多件，雖然環境部有「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」，但還是有很多由公部門出資或補助的活動尚未改用循環餐具。

鄭文普說，期望新政府能以公帶私，加強執行禁止使用免洗餐具與瓶裝水於所有政府出資或提供補助的活動，並給予民間自願性採用環保餐具的活動業者實質獎勵。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，肯定近年政府針對塑膠袋、免洗杯、免洗餐盒、吸管、蔬果裸賣、網購包裝、旅宿用品等提出諸多減量措施，但前進步伐遠不及於廢棄物整體增加速度，使得垃圾處理成為許多縣市政府的頭痛問題，呼籲行政院應加強部會合作，共同推動重複使用產業鏈，以及提供實質獎助措施。

吸管 廢棄物 餐具

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