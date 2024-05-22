全台20家旅宿 每晚千元起！小鹿文娛旅展挑戰最低價

千元住宿券不僅暑假適用，全台唯一「高美燈塔園區」也適用。「2024 TTE台北國際觀光博覽會」將於5月31日至6月3日在台北世貿一館登場，小鹿文娛旅宿集團推出「島內遷徙」、「漫遊台北」兩款套票，憑票券雙人住宿平日每晚千元起，下殺全年最低價。此外，線上旅展同步於5月31日登場，持續至6月13日。

小鹿文娛指出，此次旅展的最大亮點，是4月甫開幕的「高美燈塔園區」，此為全台唯一可泊宿燈塔園區，距離高美濕地木棧道步行約5分鐘路程。園區內包含7間客房及1間交誼廳， 同時擁有複合式服務、展演空間，並規劃「沉浸式入住體驗」，將燈塔擬人化提供三階段的「聲音導覽」，帶領旅人在海濤聲中放慢步調，感受自身與燈塔的連結。

旅展中，小鹿文娛推出「島內遷徙」6,000元套票，內含6張住宿券，可任玩 全台，包括於台北、台中、台南、花蓮、墾丁的館別兌換，其中最推薦為今年 1月開幕的「路徒行旅台南成大館」，距台南火車站步行僅約10分鐘路程。

此外，另有「漫遊台北」9,000元套票，一套同樣含6張住宿券，可兌換於台北旗下5館各具特色的都市旅店，挑戰全年最低價。