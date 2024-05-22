批廢棄物減量與處理經費差22倍 綠色和平籲前者預算應達17億

綠色和平盤點2018至2024年環保署（含現環境部）廢棄物處理相關預算，平均每年花新台幣17.7億協助整建焚化爐、垃圾打包等，但源頭減量如禁限用一次性用品、推廣循環杯等經費每年平均僅0.8億元，相差22倍之多。環團要求，2025年度起源頭減量預算至少須達17.7億規模，才能解決台灣垃圾滿島的迫切問題。

綠色和平今天與垃圾暫置場周邊居民及相關團體齊聚行政院門外陳情，要求新政府正視廢棄物處理預算長期本末倒置、致使垃圾山遍布全台的問題。

綠色和平減塑專案主任張凱婷表示，明天就是新內閣上任後的第一次行政院會，將開始安排各部會明年度施政計劃及預算編列的工作，因為過去預算根本沒有花對地方，新政府應即刻面對台灣垃圾爆量問題，從導正廢棄物處理預算分配著手，自2025年度起相關經費編列，源頭減量不得少於末端處理，即前者至少須達17.7億。

台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝表示，2018年起關注大新竹的水源汙染問題，發現汙染源之一就是竹東垃圾暫置場，雖然2021年垃圾山果真燒完，但2022年底至2023年中恰逢焚化爐歲修，加上家戶垃圾量攀升，水源區的山頂形成一條傾瀉而下的垃圾瀑布，顯見真正治本仍是源頭減量，呼籲新政府鼓勵重複使用的循環經濟模式及創新機制。

新竹縣反焚化爐自救會代表余筱菁則強調，新竹新豐掩埋場目前已累積近20萬噸垃圾，導致超過200起大小火警，政府給出的解決方案竟是私人公司以BOO方式承包，逼迫竹北鳳岡人民接受私人企業興建的竹北焚化爐，且僅提供新竹縣每日付費處理250噸的民生垃圾，但新竹縣光民生垃圾量每日就達290噸，政府應提出更多的源頭減量政策，地方到中央都必須強制給出一個解決垃圾山的時程與補助。

綠色和平呼籲行政院務必增列源頭減量預算，並加強執行禁止使用免洗餐具與瓶裝水於所有政府出資或是提供補助的活動，以及擴大禁用免洗餐具場所、補助推動各種行業試辦自主填充與重複填充瓶器計畫，也邀請行政院長卓榮泰親自到垃圾暫置場視察，審慎處理預算分配錯誤的惡果，要求一個月內得到行政院的正式回函和答覆。