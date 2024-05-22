快訊

日劇「麻辣教室GTO」資深男星心衰過世 享壽81歲

中捷緊急對講機長按3秒才通話 盧秀燕：研究縮短秒數

張齡予遇詐每張信用卡都被盜刷 追源頭「埋禍3個月」：懊悔沒有挺身而出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山道猴子注意！環部爭取6億再設255套科技執法 噪音超標恐被吊扣駕照

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環部爭取6億再設255套科技執法 噪音超標恐被吊扣駕照。圖為南投縣政府加強噪音車取締。圖／南投縣環保局提供
環部爭取6億再設255套科技執法 噪音超標恐被吊扣駕照。圖為南投縣政府加強噪音車取締。圖／南投縣環保局提供

山道猴子注意！車輛噪音問題讓民眾不堪其擾，為此環境部推動科技執法及排氣管認證措施，但立委認為全台僅設置306套科技執法照相設備根本不夠。新任環境部長彭啟明今表示，將推動「安靜家園計畫」，爭取中央預算6億元，於2027年再設置255套聲音照相設備，並修法加重罰鍰金額及吊扣駕照，以解決噪音汙染問題。

環境部今年4月21日於立法院衛環委員會進行「噪音管制與加速推動排氣管噪音認證」進行專題報告，當時國民黨立委洪孟楷質詢時指出，車輛噪音讓人不堪其擾，但地方環保機關人力不足，照相設備僅306套根本不夠，認為應增加預算協助地方政府增設設備。

彭啟明今首次赴立法院衛環委員會進行業務報告並備詢，立委涂權吉關心這個議題，指出桃園市有一段時間實施淨桃專案，以解決飆車族噪音影響住戶，尤其晚上睡覺安寧的問題，推出後成效不錯，認為應多設置科技執法。

彭啟明表示，環境部自2021年推動聲音照相科技執法，目前共有210套設備，告發1萬1569件，預計2025年全台完成設置至少306套設備；針對噪音管制部分，未來擬推動跨部會合作改善近鄰噪音、數位治理建置噪音陳情地圖、持續精進科技執法稽查效能、研提「安靜家園計畫」報院。

彭啟明指出，為滿足各縣市科技執法設備需求，目前規畫「車輛與營建噪音科技照相執法量能倍增計畫」，爭取中央統籌分配款於未來再設置255套聲音照相設備。另外，也將研修噪音管制法加重罰則規定，包含加重罰鍰金額、吊扣駕照等，有效嚇阻噪音擾寧。

環境部大氣司長張順欽補充，由於噪音並不能使用空汙基金，因此之前都是透過前瞻計畫或公共建設預算。科技執法照相設備每套約80至100萬，還有後續維修費用，且每7天需要校正1次。

張順欽表示，考量各縣市都提出增設2至3個科技執法設施的需求，目前已爭取中央預算，預計未來3年，也就是2027年於全台再設置255套聲音照相設備，初估預算需約6億元；噪音管制法加重罰則部份，目前罰鍰為1800至3600元，為解決噪音問題，不讓駕駛或騎士覺得罰鍰不痛不癢不去重視，將研修法規，未來面對飆車族噪音超標有法源可加重罰鍰、吊扣駕照。

噪音 環境部 科技執法

延伸閱讀

碳費會趕快上路 彭啟明：價格是0也要開

從小事改變環境 彭啟明擬推動全國菸蒂不落地方案

首次備詢有壓力 面對藐視國會罪彭啟明：我是友善的人

國內碳權交易估9月底上路 相關辦法下月發布

相關新聞

山道猴子注意！環部爭取6億再設255套科技執法 噪音超標恐被吊扣駕照

山道猴子注意！車輛噪音問題讓民眾不堪其擾，為此環境部推動科技執法及排氣管認證措施，但立委認為全台僅設置306套科技執法照...

重要里程碑！中大研究團隊周六帶小米種子入庫北極「末日種子庫」

小米為台灣各地原住民族的重要主食，也是唯一有完整祭儀的作物。中央大學極地研究中心團隊本月25日前進北極，將帶著170種珍...

扯！前公司寄離職證明給她 連8元郵票都不貼…網搖頭：摳到極致了

日前有一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」上發文抱怨，她表示，在這家公司服務快十年，公司寄給離職證明給她，竟然連8元的郵票都捨不得貼？令她無言。貼文一出，引發網友熱議，紛紛驚呼：「好扯！」

永豐停產輸液缺口達196萬瓶 食藥署估10月才能恢復

國內輸液大廠永豐化學工業公司，因違反藥事法PIC／S GMP相關規定，遭勒令關廠，衛福部食藥署已協調國內合格廠商擴大產能...

端午連假購票踴躍！高鐵再加開5班車 24日開放訂位

高鐵公司表示，端午節假期疏運（6月7日至6月11日）由於旅客預購踴躍，經檢視運能調度，再加開5班次列車（南下3班、北上2...

加強減廢誘因 循環業者籲推自願採用環保餐具實質獎勵

限塑、減廢是全球共同目標及趨勢，循環餐杯具業者表示，政府當前的循環杯補助計畫時有時無，缺乏長期性的獎勵措施導致即使有業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。