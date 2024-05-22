山道猴子注意！環部爭取6億再設255套科技執法 噪音超標恐被吊扣駕照

山道猴子注意！車輛噪音問題讓民眾不堪其擾，為此環境部推動科技執法及排氣管認證措施，但立委認為全台僅設置306套科技執法照相設備根本不夠。新任環境部長彭啟明今表示，將推動「安靜家園計畫」，爭取中央預算6億元，於2027年再設置255套聲音照相設備，並修法加重罰鍰金額及吊扣駕照，以解決噪音汙染問題。

環境部今年4月21日於立法院衛環委員會進行「噪音管制與加速推動排氣管噪音認證」進行專題報告，當時國民黨立委洪孟楷質詢時指出，車輛噪音讓人不堪其擾，但地方環保機關人力不足，照相設備僅306套根本不夠，認為應增加預算協助地方政府增設設備。

彭啟明今首次赴立法院衛環委員會進行業務報告並備詢，立委涂權吉關心這個議題，指出桃園市有一段時間實施淨桃專案，以解決飆車族噪音影響住戶，尤其晚上睡覺安寧的問題，推出後成效不錯，認為應多設置科技執法。

彭啟明表示，環境部自2021年推動聲音照相科技執法，目前共有210套設備，告發1萬1569件，預計2025年全台完成設置至少306套設備；針對噪音管制部分，未來擬推動跨部會合作改善近鄰噪音、數位治理建置噪音陳情地圖、持續精進科技執法稽查效能、研提「安靜家園計畫」報院。

彭啟明指出，為滿足各縣市科技執法設備需求，目前規畫「車輛與營建噪音科技照相執法量能倍增計畫」，爭取中央統籌分配款於未來再設置255套聲音照相設備。另外，也將研修噪音管制法加重罰則規定，包含加重罰鍰金額、吊扣駕照等，有效嚇阻噪音擾寧。

環境部大氣司長張順欽補充，由於噪音並不能使用空汙基金，因此之前都是透過前瞻計畫或公共建設預算。科技執法照相設備每套約80至100萬，還有後續維修費用，且每7天需要校正1次。

張順欽表示，考量各縣市都提出增設2至3個科技執法設施的需求，目前已爭取中央預算，預計未來3年，也就是2027年於全台再設置255套聲音照相設備，初估預算需約6億元；噪音管制法加重罰則部份，目前罰鍰為1800至3600元，為解決噪音問題，不讓駕駛或騎士覺得罰鍰不痛不癢不去重視，將研修法規，未來面對飆車族噪音超標有法源可加重罰鍰、吊扣駕照。