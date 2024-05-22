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影／環團呼籲導正廢棄物處理預算 「源頭減量」不得少於「末端處理」

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
新竹縣反焚化爐自救會代表余筱菁（左）與台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝（右）等團體代表上午出席在行政院前舉行「垃圾預算分配出了錯」陳情記者會，要求新政府正視減塑減廢政策長期預算分配錯誤，已導致全台垃圾堆積、地方焚化爐爭議不斷等問題。記者蘇健忠／攝影
新竹縣反焚化爐自救會代表余筱菁（左）與台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝（右）等團體代表上午出席在行政院前舉行「垃圾預算分配出了錯」陳情記者會，要求新政府正視減塑減廢政策長期預算分配錯誤，已導致全台垃圾堆積、地方焚化爐爭議不斷等問題。記者蘇健忠／攝影

綠色和平等環團上午在行政院前舉辦「垃圾預算分配出了錯」陳情記者會，偕同在地居民及團體至行政院前，要求新政府正視減塑減廢政策長期預算分配錯誤，已導致全台垃圾堆積、地方焚化爐爭議不斷等問題。

綠色和平減塑專案主任張凱婷表示，明天就是新內閣上任後的第一次行政院會，將開始安排各部會明年度施政計畫及預算編列的工作，誠摯邀請卓榮泰院長親自至垃圾暫置場視察，才能苦民所苦，了解情況的嚴重性。環團呼籲新政府應即刻面對台灣垃圾爆量問題，從導正廢棄物處理預算分配著手，希望自2025年度起相關經費編列，「源頭減量」不得少於「末端處理」，即前者至少須達新台幣17.7億，始能解決台灣垃圾滿島的迫切問題。

綠色和平減塑專案主任張凱婷表示，明天就是新內閣上任後的第一次行政院會，將開始安排各部會明年度施政計畫及預算編列的工作，誠摯邀請卓榮泰院長親自至垃圾暫置場視察，才能苦民所苦，了解情況的嚴重性。記者蘇健忠／攝影
綠色和平減塑專案主任張凱婷表示，明天就是新內閣上任後的第一次行政院會，將開始安排各部會明年度施政計畫及預算編列的工作，誠摯邀請卓榮泰院長親自至垃圾暫置場視察，才能苦民所苦，了解情況的嚴重性。記者蘇健忠／攝影
綠色和平等環團上午在行政院前舉辦「垃圾預算分配出了錯」陳情記者會，偕同在地居民及團體至行政院前，要求新政府正視減塑減廢政策長期預算分配錯誤。記者蘇健忠／攝影
綠色和平等環團上午在行政院前舉辦「垃圾預算分配出了錯」陳情記者會，偕同在地居民及團體至行政院前，要求新政府正視減塑減廢政策長期預算分配錯誤。記者蘇健忠／攝影

環團 綠色 行政院

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