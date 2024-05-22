影／環團呼籲導正廢棄物處理預算 「源頭減量」不得少於「末端處理」

綠色和平等環團上午在行政院前舉辦「垃圾預算分配出了錯」陳情記者會，偕同在地居民及團體至行政院前，要求新政府正視減塑減廢政策長期預算分配錯誤，已導致全台垃圾堆積、地方焚化爐爭議不斷等問題。

綠色和平減塑專案主任張凱婷表示，明天就是新內閣上任後的第一次行政院會，將開始安排各部會明年度施政計畫及預算編列的工作，誠摯邀請卓榮泰院長親自至垃圾暫置場視察，才能苦民所苦，了解情況的嚴重性。環團呼籲新政府應即刻面對台灣垃圾爆量問題，從導正廢棄物處理預算分配著手，希望自2025年度起相關經費編列，「源頭減量」不得少於「末端處理」，即前者至少須達新台幣17.7億，始能解決台灣垃圾滿島的迫切問題。 綠色和平減塑專案主任張凱婷表示，明天就是新內閣上任後的第一次行政院會，將開始安排各部會明年度施政計畫及預算編列的工作，誠摯邀請卓榮泰院長親自至垃圾暫置場視察，才能苦民所苦，了解情況的嚴重性。記者蘇健忠／攝影 綠色和平等環團上午在行政院前舉辦「垃圾預算分配出了錯」陳情記者會，偕同在地居民及團體至行政院前，要求新政府正視減塑減廢政策長期預算分配錯誤。記者蘇健忠／攝影