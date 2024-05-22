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端午連假高鐵加開班次 共計加開112班次

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣高鐵22日指出，為因應端午假期，決定再加開5班次列車（南下3班、北上2班），再加開之各車次將自5月24日（五）凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵表示，端午節假期疏運由於旅客預購踴躍，經檢視運能調度，決定再加開5班次列車以加強服務旅客。截至目前，共加開112班次列車（南下52班、北上60班），總計五天提供881班次列車的旅運服務。高鐵企業網站已於首頁公告「疏運期銷售資訊」，並持續更新各車次對號座熱銷狀況，歡迎旅客預先查詢、提早訂位並完成購/取票，避開人潮尖峰時段；此外，各車次亦配置2至8節不等之自由座車廂，欲搭乘自由座旅客可於到站後開啟手機藍牙功能，使用「T-EX行動購票」App購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車，節省寶貴時間。

針對台中以北區間自由座需求較高時段，疏運期間特別擴大自由座運能，包括：南下的6/7（五）15時~20時及6/8（六）7時~9時，以及北上的6/10（一）13時~20時，上述時段行駛南港至台中之區間列車，均配置8節自由座車廂（1~3車及8~12車），歡迎多加利用。

台灣高鐵公司也持續於官網即時更新「車站人潮資訊」燈號，若某站已啟動自由座人潮管制時，則會顯示黃燈或紅燈，並於企業網站首頁頂端同步顯示，旅客也可同步透過「T-EX行動購票」App接收車站人潮管制資訊，敬請旅客避開尖峰時段，讓行程更順暢。

台灣高鐵公司也提醒旅客，因疏運期間加強服務，部分夜間車次將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），敬請夜間乘車的旅客，留意到站時間並預先安排到站後交通接駁，讓端午假期行程更加順暢。

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