康橋校車同地點又釀事故 監理所今赴交通公司查核
康橋國際學校校車今年3月才在台北市信義快速道路文山隧道翻覆，所幸無造成傷亡，昨天晚間竟又在同地點發生校車自撞山壁事故，造成車上8名學生中，有2人輕傷。公路局台北市區監理所今表示，此次事故的交通車公司與上次不同，今將前往事故的長嶸通運有限公司查核。
康橋國際學校秀岡校區交通車南港A線（369-WW）昨天傍晚於信義快速道路文山隧道內不明原因打滑，發生車輛自撞隧道內左側狀況，車上共有8名學生，其中2位學生受輕傷，送至台北醫學院就醫。
台北市區監理所表示，今將前往事故的長嶸通運有限公司查核，預計查核完畢公布結果。根據監理服務網資料，長嶸通運有限公司位於南港區，最新評鑑獲得甲等，事故車輛2014年出廠，下次定檢日為今年11月，車輛過去曾有5筆違規紀錄，均已結案；肇事寧姓駕駛無酒駕紀錄，但也有5筆大型車違規紀錄，均已結案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言