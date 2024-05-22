康橋校車同地點又釀事故 監理所今赴交通公司查核

康橋國際學校校車今年3月才在台北市信義快速道路文山隧道翻覆，所幸無造成傷亡，昨天晚間竟又在同地點發生校車自撞山壁事故，造成車上8名學生中，有2人輕傷。公路局台北市區監理所今表示，此次事故的交通車公司與上次不同，今將前往事故的長嶸通運有限公司查核。

康橋國際學校秀岡校區交通車南港A線（369-WW）昨天傍晚於信義快速道路文山隧道內不明原因打滑，發生車輛自撞隧道內左側狀況，車上共有8名學生，其中2位學生受輕傷，送至台北醫學院就醫。

台北市區監理所表示，今將前往事故的長嶸通運有限公司查核，預計查核完畢公布結果。根據監理服務網資料，長嶸通運有限公司位於南港區，最新評鑑獲得甲等，事故車輛2014年出廠，下次定檢日為今年11月，車輛過去曾有5筆違規紀錄，均已結案；肇事寧姓駕駛無酒駕紀錄，但也有5筆大型車違規紀錄，均已結案。