從小事改變環境 彭啟明擬推動全國菸蒂不落地方案

新任環境部長彭啟明日前接受本報專訪時表示，他要從小事情開始改變環境，包含改善菸蒂亂丟到下水道的汙染情況。今天彭啟明進行業務報告時說，將推動環境衛生稽查管制計畫、擬定及辦理撿菸蒂活動，並與便利商店合作宣傳推動，讓民眾了解菸蒂汙染嚴重性。

彭啟明今赴立法院衛環委員會進行業務報告，並備詢。民進黨立委黃秀芳質詢時提到，部長十分關注菸蒂亂丟的問題；彭啟明表示，他發現自便利超商門口宣布禁菸、不再設置菸灰缸後，下水道就成民眾亂丟菸蒂的地方，導致環境與水汙染，因此希望透過中央、地方合作，從小事情開始改變環境。

根據環境部業務報告內容指出，環境部未來將推動「全國菸蒂不落地方案」。統計2018至2023年違反廢棄物清理法第27條第1款案件數共32萬2952件，其中亂丟菸蒂約25萬628件，約占處分處77.6％，有將近四分之三為丟菸蒂的行為。

彭啟明報告時指出，為落實環境無菸蒂，打造優質健康環境，未來擬定及辦理撿菸蒂活動，提升民眾環境意識；與便利商地合作宣導推動，讓民眾理解菸蒂汙染的嚴重性；與地方政府及媒體共同揭露菸蒂造成雨水側溝內堆積情形；推動環境衛生稽查管制計畫，引導民眾守法。

彭啟明說，環境部國環院也會研究香菸濾嘴塑膠微粒含量及對生態影響性，另外，也會與環團商量解決菸蒂汙染的創新作法與可行方案。