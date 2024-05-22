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端午連假購票踴躍！高鐵再加開5班車 24日開放訂位

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高鐵端午節假期疏運再加開5班次列車（南下3班、北上2班）。本報資料照
高鐵端午節假期疏運再加開5班次列車（南下3班、北上2班）。本報資料照

高鐵公司表示，端午節假期疏運（6月7日至6月11日）由於旅客預購踴躍，經檢視運能調度，再加開5班次列車（南下3班、北上2班），加開車次將自5月24日凌晨零時起開放購票，可利用「T-EX行動購票」App（含智慧語音訂票服務）、高鐵合作便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機。

高鐵公司指出，端午節假期疏運期間，共加開112班次列車（南下52班、北上60班），總計5天提供881班次列車的旅運服務。高鐵企業網站已於首頁公告「疏運期銷售資訊」，並持續更新各車次對號座熱銷狀況；此外，各車次配置2至8節不等自由座車廂，搭乘自由座旅客可於到站後開啟手機藍牙功能購買。

高鐵公司也說，針對台中以北區間自由座需求較高時段，疏運期間擴大自由座運能，包括南下的6月7日下午3點至晚間8點及6月8日上午7點至9點，及北上的6月10日下午1點至晚間8點，上述時段行駛南港至台中區間列車，均配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車）。

高鐵公司表示，將持續於企業網站即時更新「車站人潮資訊」燈號，若某站已啟動自由座人潮管制時，則會顯示黃燈或紅燈。另也提醒，因疏運期間加強服務，部分夜間車次將超過日常末班列車時間，夜間乘車的旅客應留意到站時間，並預先安排到站後交通接駁。

自由座 高鐵

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