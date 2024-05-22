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扯！前公司寄離職證明給她 連8元郵票都不貼…網搖頭：摳到極致了

聯合新聞網／ 綜合報導
信件是用平信寄出，上面顯示欠資額8元、手續費8元，合計16元的郵資費用。 圖擷自臉書社團「爆怨2公社」
信件是用平信寄出，上面顯示欠資額8元、手續費8元，合計16元的郵資費用。 圖擷自臉書社團「爆怨2公社」

日前有一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」上發文抱怨，她表示，在這家公司服務快十年，公司用平信寄給離職證明給她，竟然連8元的郵票都捨不得貼？令她無言。貼文一出，引發網友熱議，紛紛驚呼：「好扯！」

從原PO貼出的信件照片可見，信件是用平信寄出，上面顯示欠資額8元、手續費8元，總共合計16元的郵資費用，需由收件人支付。

貼文底下吸引大量回應，很多網友紛紛留言「原來郵局還可以寄信到付款阿」、「格局真小，好在離職了」、「就拒收退回，讓他們再重寄一次」、「好小氣ㄟ！連這樣也要到付，還好你離開了」、「這真的摳到極致了」、「郵資也不付，什麼爛公司」、「明顯公司資金有問題，連文件都無法正常寄送，與公司制度無關」。

還有不少人不解表示「重量超過？」、「這樣是收信的人要付嗎？」、「反正都離職了？」、「現在都還需要手續費了」。

不過，也有很多網友回應「已經不錯了，還有證明，我之前那間公司，就直接擺爛裝死了」、「大公司制度本來就比較死，總不能人事貼8元吧」、「願意給就不錯了，大部分要你回去拿」、「可能離職率太高，光用在寄離職證明的郵票，一年就要花不少錢了」、「你不是第一個，我最近也遇到，離職及勞退，連EMAIL都不寄，叫我自己去拿」、「證明離開這公司是對的，再繼續服務是在浪費生命」。

EMAIL 離職

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