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這波梅雨弱弱的下波比較強 賈新興曬一圖揭原因

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
一圖看這波梅雨弱的原因及何時梅雨大環境真正開始。擷取自賈新興臉書
一圖看這波梅雨弱的原因及何時梅雨大環境真正開始。擷取自賈新興臉書

這兩天受鋒面影響，不少地方都有短延時強降雨，但降雨空檔長，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書指出，這波鋒面到目前為止，下的雨不如預期。為什麼這波梅雨弱弱的，他表示，單純從歐洲模式的預測圖來看，因為21日到25日缺少西南季風，且太平洋高壓太強。

至於何時才是梅雨大環境的建立，賈新興指出，目前預測為26日到30日，雖然西南季風起，但太平洋高壓，似乎有退過頭的趨勢。28日中午前後受另一波鋒面影響，比這一波強，但影響時間約只有一天。

最近天氣，賈新興指出，明後到後天受鋒面低壓帶影響，明天清晨苗栗以北沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨；後天清晨台南以北有零星短暫雨，午後嘉義以北及宜花東有局部短暫雨。

25日台南以北及宜蘭有零星短暫雨，午後新竹以北、南投、嘉義、台南及宜花東有零星短暫雨，26日午後苗栗以北及宜花有局部短暫陣雨，苗栗以南及台東有零星短暫雨。27日早上屏東及台東有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興指出，28日中午前後受鋒面影響，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，宜花東亦有局部短暫陣雨。其中，台南以北有局部較大雷雨或陣雨發生的機率。29日苗栗以南及台東有局部短暫雨，午後竹苗以南及花蓮有局部短暫雨。

30日清晨嘉義以南有零星短暫雨，午後新竹以南及宜花東有局部短暫陣雨，東北角亦有零星短暫雨。31日午後，各地有局部短暫陣雨。

賈新興指出，24日晚上菲律賓東方外海熱帶性低氣壓生成機率約7至8成，28日成颱機率約3至4成。但超過五天後預報變動度大，不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

台南 賈新興 鋒面

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