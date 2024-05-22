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小朋友你的蠶寶寶掉了！台南7-11大姐姐「代養」怕到睡不好 急PO文：快領回

聯合新聞網／ 綜合報導
蠶寶寶。圖／聯合報系資料照片
蠶寶寶。圖／聯合報系資料照片

現在很多超商都設有座位區方便顧客使用，小學生下課常常把超商當補給、休息或寫功課的好去處，日前就有一名台南的超商店員上網發文表示，有一位小朋友遺留蠶寶寶跟鉛筆盒在座位區，當班小姐只好買桑葉幫養蠶寶寶，引發網友熱議，直呼：「店員好有愛」。

有一名台南7-11的店員在臉書社團「靠北7-11」上發文抱怨，店員無奈地呼籲：「台南李O臻小朋友，你的蠶寶寶跟鉛筆盒放在座位區忘記拿走，我苦苦等不到妳來領回所以只能po在這裡協尋，蠶寶寶已經幫你養4天了，還有桑葉也都買好，拜託妳趕快回來認領，當班小姐作帳很害怕，已經吃不下也睡不好。」店員還不忘自我調侃：「7-11店員真的多才多藝，還要幫忙養蠶寶寶。」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「蠶寶寶可能要變成蛾再產下代代子孫她才會發現她的蠶寶寶不見了」、「會不會是小朋友不想養了，偷偷丟在門市」、「還好每個人都有養蠶寶寶的經驗」、「沒來領取的話，就當門市的小寵物吧」、「你們可以兼賣蠶寶寶了」。

還有不少網友回應「居然幫忙買葉子！是天使」、「葉子要擦乾，才能餵喔」、「其實是放在那邊紀錄『店員養蠶寶寶』的過程(？)」、「萬一放到成繭記得一個一個分開，千萬別生，那個下場太可怕了」。

7-11 小學生 座位區 超商 養蠶寶寶

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