今年不會缺水！翡翠水庫首波梅雨鋒面進帳全台第一
受鋒面影響，台北翡管局表示，翡翠水庫集水區面積廣達303平方公里，約台北市面積1.1倍，昨天5月21日首波梅雨鋒面，集水區內累積降雨127mm，總降水量約3000萬噸。評估今年不會缺水。
翡管局長林裕益說，昨日翡翠水庫放水，供應民生用水180萬噸，水庫水位不降反升。他說，截至晚間23時40分水庫水位上升1公尺，水庫進帳已逾1000萬噸，並持續進帳中。
翡管局指出，翡翠水庫去年底有效控管操作，蓄水近滿水位，才能因應今年的旱象。尤其，今年初到現在，石門水庫水情吃緊，翡翠水庫每天支援供水70至80萬噸，目前蓄水量仍有2億3000萬噸，全台第一。
翡管局表示，翡翠水庫依水情評估分析，未來3個月內供水無虞，三個月之後，就已進入防汛豐水期間，評估今年不會缺水，請市民安心。
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