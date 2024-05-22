首颱「艾維尼」生成發展預測分歧 吳聖宇曝對台影響

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，菲律賓東南方海面有熱帶擾動系統逐漸發展中，未來幾天內可能往菲律賓東方海面靠近，不排除有進一步發展為熱帶性低氣壓或颱風的機會，預報模式對於它的發展程度預測仍較為分歧，幸好大方向應該會在菲律賓以東就逐漸北轉，然後往東北離開，接近台灣的機會較低，不至於有明顯影響。

吳聖宇說，今年到目前為止因為太平洋高壓偏強，海面上一直沒有明顯的擾動成形，首颱（艾維尼）也遲遲未出現，這個擾動能否成為今年第一個颱風值得觀察留意。

吳聖宇表示，受鋒面系統徘徊影響，昨各地普遍降雨，因海面上移入雲層降雨偏弱，比較大的雨勢由陸地上中午過後發展熱力對流造成，有些地方短短幾小時就有數十毫米降雨量。雖然鋒面結構偏弱，大氣不穩定度高，只要有其他強迫作用加入，就可能產生對流發展，帶來較大的雨勢，務必提高警覺，隨時留意最新降雨變化。

吳聖宇表示，今天鋒面仍在台灣附近，天氣型態跟昨天類似，海面上斷斷續續有降雨系統移入，各地有短暫陣雨或雷雨，白天配合熱力作用在陸地上發展熱對流降雨，才會帶來大雨，尤其是山區及近山區域。

明後天到周六，吳聖宇指出，鋒面緩慢向北移動，逐漸離開台灣附近，不過受鋒面前方西南季風水氣影響，各地天氣仍不穩定，有短暫陣雨或雷雨；白天受到熱對流發展影響，在山區以及近山地區仍有較大雨勢出現。

吳聖宇指出，下周日到下周一(26至27日)鋒面北退至長江流域，台灣受太平洋高壓外圍東南到偏南風影響，轉為夏季型午後雷雨天氣型態，中午過後各地山區易有熱對流降雨，仍可能有局部較大雨勢，溫度明顯偏高偏熱，有局部34至35度或以上高溫發生機會。

吳聖宇說，下一次鋒面再度南下可能要等到下周二(28日)，到時候各地天氣將再有比較明顯變化，轉變為有陣雨或雷雨，不過時間尚早，影響程度有待觀察。