吳德榮：梅雨滯留鋒徘徊至周五 首颱「艾維尼」生成機率曝

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，梅雨滯留鋒徘徊至周五，各地有局部短暫陣雨或雷雨，應防雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣；下周二另一移動性鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨。

有關首颱「艾維尼」生成機率，吳德榮指出，最新(21日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，27日20時模擬圖顯示，呂宋島東方約有20％輕颱生成機率。美國(GEFS)系集模式模擬圖顯示，未來一周至10天，先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離；但兩國模擬的動向及何時成颱？皆有「不確定性」，應持續觀察。

吳德榮指出，今晨台灣上空雲層減弱，降水回波大致消散，有零星少量降雨。今日至周五西南風挾水氣、配合「梅雨季」第3波「滯留鋒」南北徘徊，各地有局部短暫陣雨或雷雨；因大氣不穩定，午後易有強對流系統發展，伴隨「小範圍劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨等)，應注意預報中心的即時訊息。

今日各地區氣溫：北部22至29度，中部23至31度，南部23至33度，東部22至33度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周六至下周一「滯留鋒」減弱、西南風轉變，天氣漸好轉、仍偏熱；偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，以午後機率較高，仍應防較大雨勢。

但下周二另一移動性鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨，有「中小尺度對流系統」發展，伴隨「小範圍劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨等)的機率。