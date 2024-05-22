樂無界教育計畫登上國家音樂廳 呂紹嘉：音樂無年齡代溝

由台積電文教基金會、國家交響樂團與國立台北藝術大學合作的「樂無界教育計畫」於2020年啟動，NSO榮譽指揮呂紹嘉28日將帶領北藝大管絃樂團登上國家音樂廳，展現這四年的成果。「音樂的溝通沒有年齡的代溝。」呂紹嘉表示，28日在國家音樂廳將可以聽到「台灣年輕的新希望」。

「樂無界教育計畫」在NSO前後任音樂總監準．馬寇爾、呂紹嘉攜手合作下，分成「作曲家卓越」、「指揮家卓越」兩大主軸。其中「指揮家卓越」結合指揮呂紹嘉，在北藝大所開上下學期各一期的「管絃樂合奏」課程，以及接受公開報名的「指揮大師班」。

呂紹嘉表示，指揮的養成非常重要，他是一個領導者，不只是演奏與教導音樂，也在傳播思想與價值觀。年輕指揮的養成困難，他們不易得到指揮樂團的機會，但指揮的技藝與造詣，都是在實際的操作與樂團的演練中自己領會，老師只是從旁提點。他歡迎大家來觀摩指揮大師班，「可以來看我們在廚房做菜，雖然煙霧彌漫，可能不會太帥氣，但這個過程很有趣。」

「樂無界教育計畫」無論在指揮人才或作曲人才，已累積許多亮眼成績；今年2月初，於「一分鐘交響曲」作曲計畫表現亮眼的國立台北藝術大學學生陳思安，由瑞士指揮家馬利歐．凡薩戈（Maestro Venzago）帶領斯圖加特愛樂樂團首演其作品「Three Visions of Rain」，此作品是陳思安於2022年參與一分鐘交響曲作品《濛濛》（＂Mizzle＂）的擴寫之作。

參與首年度(2020)指揮大師班的蔡明叡、陳元媛，曾獲NSO之邀，於22/23樂季擔任指揮助理；蔡明叡並持續受邀擔任23/24樂季指揮助理一職，5月底將啟程前往希臘參加「密托波羅斯國際青年指揮大賽」。參與近期指揮大師班的林奇緣，則將於24/25樂季擔任NSO指揮助理一職。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，現在的年輕人特別需要引導，感謝呂紹嘉老師、準·馬寇爾總監以NSO的藝術家們，陪伴孩子在專業成長，帶大家看見外面的世界，了解體系外的思考方式，「這就是樂無界教育計畫的價值。」NSO執行長郭玟岑表示，教育是百年樹人志業，感謝台積電讓青年計畫可以築夢踏實；期許此一計畫能觸動更多人，讓更多的學員在能用音樂與世界溝通。