台大博士生轉行當農夫 他參加農業達人賽拿獎 樂推食農教育

彰化縣員林市青農江啟峰創辦蔬安鮮農場，今年由員林市農會推薦，參加彰化縣農業達人選拔大賽，榮獲季軍，江啟峰當年在念台大博士班時，由於是研究癌症，發現食安的重要，而讓他決定轉行當農夫，還因此引發一場家庭革命，多年來他運用分生技術種植健康蔬果，深耕魚菜共生十年，推動食安教育而獲肯定。

江啟峰是大葉大學分子生物科技系畢業校友，大學期間學習分生技術與植物病理，大三就到台中榮總跟隨教授做研究，踏入免疫醫學領域，這些知識技術都是他日後創業的基礎和契機。

江啟峰說，他念研究所時研究癌症，很納悶為什麼很多人年紀輕輕就罹癌，發現禍從口入，是食物出了問題，市面上販售的蔬菜硝酸鹽太高，口腔細菌把硝酸鹽還原成亞硝酸鹽，肉裡的胺類又跟亞硝酸鹽結合，變成致癌的亞硝胺。他開始思考除了藥物開發，還可以為病人做什麼，決定從食安切入，因此在台大博士班念到一半時，決定轉行當農夫。

一開始家人並不支持他轉行創業，由於他當時已在醫院當研究人員，父母覺得如果要當農夫，當初為什麼要讀到博士，媽媽甚至氣到一整年不跟他講話，但他想法很簡單，想試試看，若失敗了，就再回去當研究人員。

他在2014年創立蔬安鮮農場，面對創業的資金壓力，和魚菜共生養殖技術問題待突破，經過不斷實驗，並獲得台中市政府摘星計畫補助，入駐霧峰光復新村，也做出菇菜共生，讓養菇的二氧化碳變成蔬菜光合作用養分。

除了運用魚菜共生技術提供生菜，蔬安鮮農場也是食農教育體驗基地，江啟峰到中小學演講，到社區大學當老師，舉辦親子體驗活動，推廣互利共生農法。更在員林百果山買了農地，在農場蓋了溫室，種植生菜、蕃茄、水蜜桃、菇類，也有魚、蝦和蜂蜜。