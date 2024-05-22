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農業部長陳駿季推農業基本法 拚4年上路

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
農業部長陳駿季昨於施政願景記者會上表示，將以「讓台灣農業成為永續韌性的產業，及讓農民成為高度專業的職業」為農業施政願景，也將制定「農業基本法」。記者曾學仁／攝影
農業部長陳駿季昨於施政願景記者會上表示，將以「讓台灣農業成為永續韌性的產業，及讓農民成為高度專業的職業」為農業施政願景，也將制定「農業基本法」。記者曾學仁／攝影

農業部昨舉行「農業政策願景記者會」，農業部長陳駿季強調將制定「農業基本法」，導引台灣農業永續發展，目標四年內立法上路。專家認為，該法欠缺農業上、中、下游供應鏈的整體思維，且受制於糧食安全、自給率的狹隘思維，與國際趨勢背道而馳。

我國農業目前最高位階法規為一九七三年制定的「農業發展條例」，但在貿易自由化的潮流下，「農發條例」已被認為存在許多不足，且農業部去年改制成立後，應有更上位的法令引導農業發展；中央研究院去年三月發布的「農業政策建議書二點○」，就建議政府應訂定「農業基本法」。

陳駿季昨指出，為因應農業內外部環境挑戰，在「智慧韌性、永續安心」的農業政策行動策略下，農業部將制定「農業基本法」，以擘畫台灣農業發展方針移固農業根基。

陳駿季說，「農業基本法」規範必須公告農業中、長期的施政規畫，包含糧食安全自主、產業競爭力、產業輔導、農村建設等；過去透過「農發條例」處理，但現在更需要「農業基本法」。因上次提出「農業基本法」草案的時間為二○一一年，他希望該法四年內可立法上路。

陳駿季也指出，農業部將全面整合數位資訊，擴大智慧科技於農業應用，目標兩年內推出「農民數位卡」提供農民全方位精準又便利的服務，及推出一鄉鎮一農事服務、復育幸福農村等目標。

台灣產業關聯學會名譽理事長、台大農經系前系主任兼所長徐世勳表示，「農業基本法」看來欠缺農業上、中、下游供應鏈的整體思維，隨經濟發展，國土及水資源漸成發展瓶頸，生產型農業規模本應縮小，而往高附加價值農業發展，才是國際農業發展趨勢。他解釋，若受制於糧食安全、自給率的狹隘思維，將造成我國稀有資源在「食衣住行育樂」需求合理分配的大問題，嚴重影響社會經濟環境及公平正義。

農業部 陳駿季 食安

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