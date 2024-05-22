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雲林女獨得威力彩2億 回饋故鄉500萬

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
卅多歲女子獨得兩億元威力彩，台彩公司昨受她委託捐贈五百萬元給故鄉雲林縣府。記者陳雅玲／攝影
卅多歲女子獨得兩億元威力彩，台彩公司昨受她委託捐贈五百萬元給故鄉雲林縣府。記者陳雅玲／攝影

今年一月廿二日高雄市彩鑫商行開出威力彩頭獎，一名卅多歲的未婚女性獨得兩億元，她因感念故鄉雲林，指定其中五百萬元捐給雲林縣政府；台灣彩券公司昨受中獎人委託捐贈支票，縣長張麗善說，感謝雲林女兒捐款，會將錢用在刀口上，照顧更多弱勢。

台彩董事長薛香川表示，這名中獎人出生在雲林、現於高雄的貿易公司工作，平時不常購買彩券，某天下班路上經過彩券行，心血來潮買了電腦選號一注，即幸運中了威力彩頭獎，她開獎當天看節目公布獎號時感到不可思議，隔天還特地買報紙再次對獎，才相信自己中頭獎，也是台灣彩券十七年來第五名中頭獎的雲林人。

薛香川也說，中獎人共捐款一千萬元投入公益，其中五百萬元捐中國信託慈善基金會照顧偏鄉兒童，更心繫故鄉，指定五百萬元要捐給雲縣府。

縣府社會處長林文志說，為讓縣內所有弱勢雨露均霑、享有同等社會福利支持，五百萬元將分別用在弱勢家庭脫貧支持服務計畫、身心障礙兒少友善校園及展演環境充實、保護個案協助計畫、脆弱家庭計畫，以及雲林長青食堂及社區照顧關懷據點維持。

薛香川指出，台彩公司十七年來為政府創造公益彩券盈餘四千七百多億元，中獎人捐款累計逾六十億元，就像母集團中國信託多年來秉持回饋社會的信念，中獎人捐款已在各地形成愛的循環。

彩券行 雲林 頭獎

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影／女子心血來潮買威力彩獨得2億頭獎 因此原因捐500萬給雲林

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