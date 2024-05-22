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去年最大戶 補充保費繳445萬

聯合報／ 記者李樹人陳雨鑫沈能元／台北報導

健保署一一二年補充保費共徵收七二○億元，其中最大戶為六十九歲女性，她在「銀行利息」類拿下冠軍，共繳交四四五萬元，如以費率百分之二點一一回推，去年銀行利息所得至少超過兩億一千多萬。至於台北區一名七十歲先生則是最有錢包租公，租金補充保費繳了二五三萬，房租逼近一億兩千萬元。

健保署財務組副組長張菊枝表示，原本每年補充保費收入約四百多億，但一一○年起，金額明顯變多，當年度為五八二億元，一一一年七三三億元，創下開辦以來的最高紀錄，一一二年則有七二○億元。

張菊枝指出，補充保費多寡，與經濟景氣息息相關，一○九年經濟發展力道強勁，隔年補充保費就徵收了五八二億元，疫情期間股市不降反升，一再突破歷史新高，這也反映在股利所得補充保費上，一一一年一六七億元，一一二年一五六億元。

補充保費貢獻度，以股利所得最高，一一二年一五六億元，其次為獎金一一五億元、租金收入三十五億元。不過，一一二年補充保費繳納冠軍徵收類別為「銀行利息」，北區六十九歲女性被課徵四四五萬元，以費率百分之二點一一計算，她一一一年利息所得至少兩億一千多萬，這只是保守估計，現行規定，單筆金額上限為一千萬元，如果此個案在某一銀行存款利息為一千五百多萬，仍只會徵收一千萬元額度，以百分之二點一一估計，繳納廿萬一一○○元。

去年補充保費第二高為科技業七十五歲男性，在兼職所得高居首位，繳納金額為四一七萬元，預估他實際兼職所得接近兩億元。股利所得部分，七十九歲男性拔得頭籌，繳了三五八萬元補充保費，股利至少一億七千萬元。

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