快訊

台梵關係將生變？梵蒂岡：盼在中國派設常駐代表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康主題館／穴位按摩加食補 夏季排濕消水腫

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
暑熱加上濕氣，容易使脾胃積濕，出現水腫、四肢沉重等症狀。圖／123RF
暑熱加上濕氣，容易使脾胃積濕，出現水腫、四肢沉重等症狀。圖／123RF

●脾胃積濕失調 導致身體慢性發炎

●會頭暈水腫、四肢沉重、關節僵硬

●食欲不振腹痛脹氣 也是常見症狀

夏天到了，暑熱加上濕氣，容易使脾胃積濕，當腸胃道因濕熱導致水分吸收不良、代謝不佳時，會出現頭暈、水腫、關節僵硬、四肢沉重等症狀。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，夏季可多利用排濕食補及按摩4穴位，調理脾胃並祛濕養生。

排濕3寶 紫蘇、白荳蔻、魚腥草

台灣氣候潮濕，夏日常見脾胃系統失調，主因是「腸胃濕熱」，導致身體處於慢性發炎狀態。林舜穀表示，腸胃濕熱者會感到消化不良，伴隨食欲不振；濕熱還會引起腹部不適，表現為腹痛或腹脹，且常伴有脹氣。更明顯症狀是大便溏泄，「溏泄」是指糞便呈現鬆散狀或接近水狀，與腹瀉不同，主因是腸道對水分及營養的吸收力變差。

瘀滯在體內的濕氣稱為「濕邪」，當濕氣累積在脾胃，又常吃油炸、生冷食物，恐導致腸胃炎上身，以發燒、嘔吐、水狀腹瀉為主要表現。林舜穀推薦夏日排濕食補，可運用紫蘇、白荳蔻、魚腥草排除體內濕氣與多餘水分。可以紫蘇、檸檬、蜂蜜製成「紫蘇檸檬蜂蜜茶」，紫蘇具有解熱、消炎功效，加上檸檬的維生素C和蜂蜜的滋養，可增強免疫力。

白荳蔻主要用於治療濕滯中焦，特別是當濕邪影響脾胃導致的脘腹脹滿、食欲不振等症狀，白荳蔻能改善消化系統的功能、減輕腹部脹滿的不適感，建議使用白豆蔻粉醃製雞胸肉後乾煎，釋放出風味。

魚腥草廣泛用於治療泌尿道感染，具清熱解毒和利尿特性，能減輕濕熱引起的尿頻、尿痛、燒灼感症狀。可以使用魚腥草、金銀花、蒲公英、甘草、綠茶葉等製成「魚腥草排濕茶」，用沸水沖泡效果較好。

按4穴道 消水腫兼調節內分泌 製表／廖靜清 圖／聯合報提供
按4穴道 消水腫兼調節內分泌 製表／廖靜清 圖／聯合報提供

濕氣 腹痛 蜂蜜

延伸閱讀

沙拉醬、涼麵都NG…7種常吃的高鈉地雷食物 恐害你傷腎還得糖尿病

告別浮腫！2024年最佳消水腫指南 十個必試的人氣妙招

地震後易驚慌？「柴胡桂枝乾薑湯」助緩解心悸、胸悶、失眠

營養師劉怡里指出「這咖啡」有較多的抗氧化劑！喝咖啡4大好處、10大注意事項報你知

相關新聞

補充保費費率擬漲至3% 衝擊存股族

上路十一年的補充保費制度，即將出現重大變革，健保署研擬打開補充保費單筆上限，希望採無上限，且金額愈高，費率愈高。此外，提...

農業部長陳駿季推農業基本法 拚4年上路

農業部昨舉行「農業政策願景記者會」，農業部長陳駿季強調將制定「農業基本法」，導引台灣農業永續發展，目標四年內立法上路。專...

台大博士生轉行當農夫 他參加農業達人賽拿獎 樂推食農教育

彰化縣員林市青農江啟峰創辦蔬安鮮農場，今年由員林市農會推薦，參加彰化縣農業達人選拔大賽，榮獲季軍，江啟峰當年在念台大博士...

去年最大戶 補充保費繳445萬

健保署一一二年補充保費共徵收七二○億元，其中最大戶為六十九歲女性，她在「銀行利息」類拿下冠軍，共繳交四四五萬元，如以費率...

花東首家 門諾醫院設麻疹檢驗機構

麻疹疫情升溫，台灣今年2月開始出現麻疹病例，花東地區通報4例，但花東檢驗能量有限，過去需要將檢體送往台北昆陽實驗室，等到...

7月起 高鐵周增43班 彰化、雲林多停15班

疫後台灣高鐵運量大幅成長，今年首季與3月紛創單季及單月新高，服務品質因而遭詬病。高鐵公司昨天宣布，7月1日起增加43班次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。