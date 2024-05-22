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「阿姨，上學囉！」紀錄片 看見失智家庭勇氣

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
導演劉臣恩(左)三度幫天主教失智老人基金會拍攝失智紀錄片。記者廖靜清／攝影
導演劉臣恩(左)三度幫天主教失智老人基金會拍攝失智紀錄片。記者廖靜清／攝影

衛福部調查推估，今年65歲以上失智症人口約35萬人，失智照顧是一條漫漫長路，天主教失智老人基金會為了增進大家對失智症的認識，達到社區友善，歷時2年多，與衛福部社家署、新北市衛生局合作拍攝紀錄片「阿姨，上學囉！」期待大家認識失智症、看見失智者的能力、了解照顧者心路歷程，延伸失智友善社區及社會參與。

「阿姨，上學囉！」由紀錄片導演劉臣恩執導，將聖若瑟失智老人日照中心的失智症家庭化為紀錄片主題，昨天在新北市板橋秀泰影城舉行首映會。片中藉由2位主角與護理師的互動，讓大家認識失智症，更告訴大家，主角在罹患失智症後，還是可以發揮能力、參與並服務社會，期望民眾可以給予更多接納與支持。

片中見證兩位失智症長輩與家人面對疾病的堅強與勇氣，主角壁英阿姨覺得自己來日照中心陪女兒上班，熱心幫忙清潔打掃，也會幫助有需要的同學，分攤老師工作；秀珍阿姨眼睫毛貼的位置和一般人不同、衣服穿很多件、口袋塞滿衛生紙，這些都是失智症的症狀，但不代表罹病後不能發揮能力。

失智老人基金會副執行長陳麗華說，自己的妹妹是早發型失智，在60歲時發病，雖然認知功能退化，但仍保有許多能力、還可以做很多事。對於失智症患者，社區、社會應該給予支持，運用「尚有」的能力貢獻社會，繼續發揮所長。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北市於2020年率先達成國家政策綱領「2020失智友善555」目標，2023年超前達成「2025失智友善777」，即7成以上照顧者獲支持與訓練、7成以上患者獲診斷及服務、7%以上民眾對失智症有正確認識及友善態度。近年新北市積極推動失智友善社區，選定人口最多的板橋都會區，並持續推動至新北29區。

失智症 衛生局

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