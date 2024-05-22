7月起 高鐵周增43班 彰化、雲林多停15班

疫後台灣高鐵運量大幅成長，今年首季與3月紛創單季及單月新高，服務品質因而遭詬病。高鐵公司昨天宣布，7月1日起增加43班次列車，其中南下23班、北上20班，每周共1103班次列車；其中，台中以南各站旅客長期呼籲高鐵增班，此次就增加15班皆停靠彰化、雲林、嘉義與台南等站的列車。

台灣高鐵去年運量首度突破7000萬人次，今年首季營收133.78億元，載客量1947萬9401人次，較去年同期增10.8%，其中3月共679萬6713人次，創下通車以來新高。為負荷節節攀升的運量，高鐵部分自由座車廂已經從3節擴增到5節、8節，不少民眾因而擔心影響搭乘品質。

高鐵公司表示，近年持續進行班次調整，自2023年7月起，每周總班次由1016班增加至1025班，10月增至1039班，今年1月再度增班至每周1060班。此次增班後，每周總班次將達1103班，相較去年同期大約增加8.6%。

高鐵公司指出，長期觀察旅客訂位及列車乘載情況，7月起針對台中以北、旅運需求較高的區間，增加6班次北上區間列車，停靠台中至南港沿途各站，以滿足旅客於周一至周四傍晚及周六晨間北上需求。另對台中以南旅客，此次增開包含南下10班、北上5班，共15班次皆停靠彰化、雲林、嘉義、台南等站的列車，滿足商務、返鄉及出遊的旅運需求。

此外，高鐵昨中午11時許因台北路段電力跳脫，造成4列車暫停，7分鐘後復電，5列車略有數分鐘延誤。台電公司說，因捷運萬大線工程挖損台電電纜，使161kV樹德~樹高線跳脫，影響高鐵自設變電所。