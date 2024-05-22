花東首家 門諾醫院設麻疹檢驗機構

麻疹疫情升溫，台灣今年2月開始出現麻疹病例，花東地區通報4例，但花東檢驗能量有限，過去需要將檢體送往台北昆陽實驗室，等到第2天或第3天結果才出爐，花蓮門諾醫院設麻疹病原體分生檢驗機構，為病患提供最即時、準確診斷，也是花東首家獲資格醫院。

疾管署統計，台灣今年到目前為止，全國共通報257例麻疹病例，其中台東1例、花蓮3例，過去通報的病例檢體須寄送至台北昆陽實驗室，若遇上周末假日塞車，或天災造成交通受阻等，只能等到上班日或交通恢復順暢才能送達台北，對於及時診斷與防疫控制是一大挑戰。

門諾醫院表示，於2021年8月建置符合標準規格的分子生物實驗室（PCR實驗室），提高篩檢量能。針對麻疹的檢驗，在疾管署協助下，在16日正式通過申請，成為麻疹病原體分生檢驗機構，是花東地區首家獲得此資格的醫院。

感染科主任繆偉傑表示，在傳染病防治中，及時準確診斷非常重要，成為花東地區首家麻疹檢驗機構，這不僅是肯定醫療能力，也大大提升花東地區對麻疹疫情的應對能力。如今可為麻疹病患提供最即時準確的實驗診斷，縮短檢驗時間，提升防疫效率。也繼續與疾管署緊密合作，不斷提升醫療技術，落實檢驗在地化，保障花東地區人民的健康。