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壽司有蛞蝓 北市議員批衛局評核效率

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
合點壽司京站店日前有民眾用餐，發生餐點裡爬出一條活生生「蛞蝓」；議員更發現該店過去未依規定評核，要求評核速度加快。記者洪子凱／攝影
合點壽司京站店日前有民眾用餐，發生餐點裡爬出一條活生生「蛞蝓」；議員更發現該店過去未依規定評核，要求評核速度加快。記者洪子凱／攝影

合點壽司京站店日前有民眾前往用餐，發現餐點裡爬出一條活生生蛞蝓，北市衛生局昨到議會專案報告，議員何孟樺指出，合點壽司沒有做「餐飲衛生評核認證」，店面所在京站百貨69餐飲專櫃中有做評核僅有31家，盼衛生局應加快評核速度。衛生局表示，先前評核因疫情暫緩，目前已擴大量能，預計9月評核完成。

何孟樺指出，合點壽司屬於百貨公司餐廳櫃位，需依法來評核；合點壽司在內湖也有一間分店，目前稽查結果仍停留在前年，也應稽查其他分店，並即時登入平台讓大眾知道。

議員李明賢表示，衛生局每次在面對食安問題，都說若店家未限期改善，依法可開罰6萬到2億元，但過去對第一次被開罰店家都開最低，對店家遏止效果有限，衛生局應該要把有重罰過案例拿出來警惕其他店家，不要每次都說最重可開罰到2億，「不相信真的有罰到那麼高。」

衛生局長陳彥元說，蛞蝓應該是遺留在植物食材上，一般來說經過沖洗應會洗掉，這隻蛞蝓可能「萬中選一」留下來，工作人員也未注意到，就算食品放入冷藏，短時間仍可存活。評核目前擴大進行，預計9月前會全數評核完畢。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁指出，除了京站店外，日前也前往合點壽司內湖店稽查皆合格，官網登錄會有一些程序資訊更新較慢，未來也會視事件嚴重性加快登錄速度。

京站 壽司 衛生局

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