地震後頭暈綜合症緩解建議 緊急避難包「6大必備指南」一次看

4月3日花蓮發生7.2地震後，月餘以來發生過若干次大小餘震，使得許多人出現一種常見的地震後遺症，總覺得似乎地面在搖晃，也因此網路上出現一張地震迷因圖，一個裝半杯水的杯子，樂觀的人說：「這杯水還有半杯。」，悲觀的人說：「這杯水只剩半杯。」，結果台灣人看到卻說：「這杯水在搖。」

「地震後頭暈綜合症」好發對象

雖然迷因圖只為搞笑，卻也道出許多人的心聲，義大癌治療醫院中醫科主治醫師陳冠佐表示，地震後頭暈綜合症（Post-Earthquake Dizziness Syndrome, PEDS）是一種常見於地震後的症狀，有三大特徵，包括頭暈、定向障礙和失衡感。讓人感覺地面持續震動或搖晃，即使在地震停止後，這種感覺仍然存在，日本稱這種現象為「jishin-yoi」或「地震醉」，強調其迷失方向和令人不安的特性。

陳冠佐表示，地震後頭暈綜合症的症狀在強度和持續時間上各異，這些症狀短則持續數小時，長則可能數月不等，發生原因通常與不平衡及頭暈有關。研究顯示，地震後頭暈綜合症經常發生在具有以下特徵的人身上，年齡在21 歲以上、女性、地震期間處於3 樓以上的較高樓層，或是曾有耳鳴、耳脹、焦慮、以及自律神經功能障礙等病史等。

在中醫治療上，穴位按摩對於緩解焦慮有效，陳冠佐提供10個推薦穴位，以大拇指按壓，並搭配市售的含薄荷成分精油使用。

10大指壓穴位緩解焦慮症狀

1.神門 (HT7) - 位於手腕上，這個穴位能有效緩解焦慮、失眠和心悸。建議在感到壓力時或睡前按摩一分鐘。 2.印堂 (EX-HN3) - 位於眉毛之間，這個穴位能緩解一般焦慮及相關症狀，如頭痛和失眠。以緩慢的圓圈方式按摩最多5分鐘。 3.合谷 (LI4) - 位於拇指和食指之間的網狀區域，這個穴位能減少壓力、頭痛和頸部疼痛。建議在兩隻手上施加4-5秒的堅實壓力。 4.太淵 (LU9) - 位於靠近拇指的手腕側，這個穴位能幫助緩解焦慮、失眠和胸痛。建議在每隻手腕上輕輕按摩約一分鐘。 5.手三里 (LI10) - 位於肘部下方兩指寬的地方，這個穴位能改善大腸的氣流，並緩解一般焦慮、頸部緊繃、肩膀疼痛和腹瀉。 6.內關 (P6) - 位於內前臂，距離手腕上方約5公分，這個穴位能減少焦慮和噁心。建議按摩4-5秒。 7.印堂 (EX-HN3) - 位於眉毛之間的中點，這個穴位能緩解焦慮、失眠和頭痛。以圓圈方式按摩最多5分鐘。 8.安眠 (EX-HN22) - 位於耳垂後方，這個穴位能促進睡眠和減少焦慮。建議按摩2-3分鐘。 9.三陰交 (SP6) - 位於腳踝內側骨頭上方三指寬處，這個穴位能幫助緩解焦慮、失眠和經痛。建議施加堅實壓力1-2分鐘。 10.百會 (GV20) - 位於頭頂，這個穴位能減少焦慮、頭暈、頭痛和磨牙。建議輕輕按摩幾秒鐘，逐漸增加時間。

但陳冠佐提醒，若狀況沒有緩解，建議仍應盡速就醫，由醫師進行評估及治療。

地震緊急避難包該準備什麼？

4月3日花蓮地震後，網路上許多人開始討論應自備一個緊急避難包，當情況緊急時，才能立刻取得逃生所需的相關物品，但是，地震緊急避難包該怎麼準備？該放進哪些物品？建議可使用家裡舊的後背包，避難時就能夠空出雙手，此外，緊急避難包應放置於大門口或玄關附近，隨手可取得之處，以免情急之下找不到。

緊急避難包裡的物品，建議從延續生命、緊急醫療、避難求援三大思維，著手準備六大類物品。

避難的首要條件是「延續生命」，切記333原則，人的極限是3小時失溫、3天不飲水、3周不進食，以此為原則，應準備以下三大類：

一、避免失溫-禦寒保暖衣物

輕便外套、內衣、襪子、毛巾、手套（橡膠手套）、雨衣、小毛毯、暖暖包等，市面上有販售鋁箔救生毯，或如果有小型睡袋，在可背負範圍內(男性約15公斤，女性約10公斤)，也可一併帶出。有嬰兒的家庭要記得嬰兒背帶最好也放在出門可隨手拿得到的地方。另外如果有輕便的鞋子，甚至具備防水功能，也建議放入一雙，避免避難時因地面碎石、玻璃刺傷。

二、補充水分-緊急糧食飲水

最好準備3天份的水，每人每天1加侖水=3.78公升，建議購買瓶裝水，要喝時再打開，考量體積重量，可以小包裝飲用水為原則進行準備。

三、防災食品

以不需要烹調，單手可食用為原則，例如市面上已有許多快速補充能量的穀物棒、蛋白棒、堅果棒等，另外許多人會準備的罐頭食品，建議不要選擇太過鹹的種類，避免越吃越渴。如果家中有寵物，寵物的飲食需求也需要另外考量，放入緊急避難包中。

第四類應考慮「緊急醫療與清潔」，建議如下：

四、急救醫療及清潔護理用品

急救醫療以外傷與個人必要藥物為優先，優碘、棉花棒、紗布等急救用品、溫度計、醫藥（每日服用藥及常用藥等，要注意藥品保存時效及保存方式）等。

清潔護理用品則包括口罩、乾洗手、面紙、濕紙巾、衛生棉，有嬰兒的家庭要記得帶尿布。

最後兩類物品以「避難求援」為原則。

五、重要證件影本

身分證、健保卡及存摺影本，其他合法證明重要證件影本、另需要少許現金，最好準備些零錢，因為可能會使用到公共電話或自動販賣機。可準備家人照片，作為精神支持與尋人之用。

六、求救物品

哨子、警示閃光燈，防災地圖（可至內政部消防署或各直轄市、縣（市）政府網站下載）、可攜式收音機、手電筒、電池、螢光棒、打火機、瑞士刀、行動電源、充電器材，為防止暈眩或蚊蟲咬傷，也可準備薄荷精油備品，自帶光源之手錶，以及備用眼鏡。

備妥地震緊急避難包之後，記得半年檢查一次，尤其應確認藥品和食品效期，敷料醫材是否受潮，以及更換飲用水。

可登入內政部消防署建置【全民防災e點通】個人化防災系統（https://bear.emic.gov.tw），在「防災準備」/「準備避難包」，檢核物品準備情形，系統也會自動在半年後提醒再次檢查避難包。並記得定期每半年檢查避難包內容物，以確保物品有無損壞、使用期限，是否需要更新替換。