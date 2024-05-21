全台迎雨水情穩了？被4年前經驗嚇到 水利署2理由難「高枕無憂」

雨彈來襲，中央氣象署表示，21日至24日受鋒面低壓帶影響，各地都有明顯雨勢，經濟部21日召開鋒面防汛應變會議，要求各水資源分署及河川分署緊盯氣象變化，與地方保持密切聯繫並交換情資，雖然氣象署已預告梅雨降雨時間點，但水利署上周五舉行水情會議，仍不敢修改水情燈號。

水利署副署長王藝峰表示，現在是緊要時刻，雖然雨在下，但並沒有下到非常多，氣象署預測本周這一波加上下周一波，雨量累積下來可能才1、2百毫米而已，降雨量無法達到令人高枕無憂的程度，因此還是持續對水情進行管控。

由於現在正值雨量青黃不接時候，又是一期稻作抽穗期，水稻田有用水需求，加強水源調度仍是重點，調度目的是讓農民能順利收割，水利署目前維持桃、竹、苗、台中市的水情燈號為水情提醒的綠燈。

王藝峰指出，氣象預報變動性高，特別是現在這種季節性的季風氣候，目前評估雨量有限，但實際狀況如何，還是要等雨下了之後才知道

台灣雖然很少在豐水期不下雨，但之前遇到百年大旱，就是在豐水期不下雨，王藝峰表示，水利署不敢掉以輕心，就是擔心發生極端不降雨的情況。