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開拓年輕學子視野 NSO樂無界計畫前進國家音樂廳

中央社／ 台北21日電

NSO國家交響樂團、台積電文教基金會與北藝大3方攜手的「樂無界教育計畫」進入第4年，今年將由指揮呂紹嘉帶領北藝大管絃樂團前進國家音樂廳，為年輕學子帶來習樂生涯中難忘記憶點。

在NSO前後任音樂總監呂紹嘉、準．馬寇爾（JunMärkl）2名大師攜手合作下，藉「作曲家卓越」、「指揮家卓越」兩大主軸持續推動計畫，期許藉大師引領，提供台灣音樂人才更寬廣的視野。

NSO榮譽指揮呂紹嘉今天在記者會上表示，他很高興可以跟年輕人相處，也知道音樂的溝通沒有代溝。

呂紹嘉說，時間過得很快，雖然學生來來去去有些感傷，「但是感覺有無形的力量在累積。」呂紹嘉認為，曲目不分困難或容易，演奏者不分年輕或年老，「只要心裡有老靈魂，都可以感受到音樂。」

呂紹嘉說，現在的世界極為困難，「但音樂是現代人的良藥，會把大家結合在一起。」呂紹嘉說，指揮形象一向神秘，「歡迎到北藝大來看大師，看我們如何在廚房做菜，我們也許不會太神氣，但相信會很有趣。」

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，台積電文教基金會多年來贊助青年教育，希望為國家累積更多元的未來青年人才，「學生來來去去，如果大家都是喜歡藝術，終究都會重聚。」

NSO執行長郭玟岑表示，做教育的事情不見得很快就有成果，但是這個「樂無界」計畫卻很快就看到學員的成長，「這是讓我們繼續努力最大的動力。」

郭玟岑表示，在NSO音樂會之外，在一年樂季裡面都有一分鐘作品，「我們花很多力氣，讓國際指揮願意多花一些時間去了解這些樂曲，很開心這些樂曲也都在發展中。」郭玟岑說：「我們不敢說我們做了甚麼，但我們至少有參與。」

北藝大音樂學院院長盧文雅表示，NSO往國際去，台積電也往國際去，「但這兩個單位都願意為學生放下心意，願意繼續帶著這群孩子往前走，我們自己很感動。」

樂無界「關響．觀想－呂紹嘉與北藝大管絃樂團」音樂會將於5月28日在台北國家音樂廳舉行；呂紹嘉指揮大師班音樂會將於6月1日演出，地點在北藝大音樂廳。

NSO 台積電文教基金會 音樂會

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