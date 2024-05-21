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全台失智人口達35萬 「阿姨，上學囉！」推廣社區友善

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
失智症紀錄片「阿姨，上學囉！」舉辦首映會，藉由影片讓民眾正確認識失智症、協助與關懷失智者及其家庭。記者廖靜清／攝影
失智症紀錄片「阿姨，上學囉！」舉辦首映會，藉由影片讓民眾正確認識失智症、協助與關懷失智者及其家庭。記者廖靜清／攝影

衛福部調查統計，以全台65歲以上長者失智症盛行率7.99%估算，今年國內失智人口約有35萬人。明年台灣就要進入超高齡社會，失智照護是一大挑戰，許多人不認識失智症，對這個不正常腦神經退化疾病的認識仍然有限，尤其是不理解失智長輩的認知障礙、精神行為。

天主教失智老人基金會為了增進民眾對失智症的認識與友善態度，歷時二年多籌備，與衛福部社家署、新北市衛生局合作拍攝失智症紀錄片「阿姨，上學囉！」，今與新北市衛生局於板橋秀泰影城共同辦理全球首映會，藉由二位故事主角、聖若瑟失智老人養護中心護理師的互動，認識失智症、看見失智者的能力、照顧者心路歷程，延伸高齡友善就業、失智友善社區及社會參與。

天主教失智老人基金會副執行長陳麗華說，自己的妹妹是早發型失智，在60歲時發病，雖然認知功能退化，但仍保有許多能力、還可以做很多事。對於失智症患者，社區、社會應該給予支持，運用「尚有」的能力貢獻社會，繼續發揮所長。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北市於2020年率先全國達成了國家政策綱領「2020失智友善555」目標，成為全台唯一達標的縣市，2023年超前達成「2025失智友善777」。即7成以上照顧者獲得支持與訓練、7成以上患者獲得診斷及服務、7%以上民眾對失智症有正確認識及友善態度。

近年來，新北市積極推動失智友善社區，包含打造平溪不老長智村、選定人口最多的板橋都會區持續推動失智友善社區，並持續推動至新北29區。

「阿姨，上學囉！」由紀錄片導演劉臣恩執導，將聖若瑟失智老人日照中心的失智症家庭化為紀錄片主題，見證失智症長輩與家人面對疾病的堅強與勇氣。主角在罹患失智症後，還是可以發揮能力、參與並服務社會，期望民眾可以給予更多接納與支持，讓所有長者都能安心在熟悉的社區安老。

導演劉臣恩（左）三度幫天主教失智老人基金會拍攝失智紀錄片。記者廖靜清／攝影
導演劉臣恩（左）三度幫天主教失智老人基金會拍攝失智紀錄片。記者廖靜清／攝影

失智症 紀錄片 衛生局 長輩

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