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碳中和產品氾濫 環部研擬「碳中和指引」要求完整揭露

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
針對市面上出現五花八門的碳中和產品，環境部研擬「企業宣告碳中和指引」，要求完整揭露碳排量、減碳量等準則。圖為新任環境部長彭啟明（右三）首日上工並召開記者會宣布重點政策。記者胡瑞玲／攝影
針對市面上出現五花八門的碳中和產品，環境部研擬「企業宣告碳中和指引」，要求完整揭露碳排量、減碳量等準則。圖為新任環境部長彭啟明（右三）首日上工並召開記者會宣布重點政策。記者胡瑞玲／攝影

今年起排碳有價，除了排碳大戶重視碳排及自主減量，市面上不少企業也宣布推出碳中和產品。環境部表示，因沒完整揭露碳排放量，無法確認是否真的達到碳中和，因此正研擬「企業宣告碳中和指引」，針對所有產業進行規範，預計6月草案會出爐，之後再與其他部會討論。

隨著大眾對於減碳的重視，市面上開始出現五花八門的碳中和產品，如碳中和巧克力、碳中和鋼材、碳中和手錶等。環境部氣候署副署長黃偉鳴指出，坊間很多產業宣導碳中和，但沒完整揭露原本的碳排放量、如何減碳、是否購買碳權扣抵，因此正在研擬碳中和指引，要求企業要完整揭露，才不會有「漂綠」嫌疑。

針對碳中和指引與現有法規有何不同，黃偉鳴表示，現行相關規範要求完整揭露，包含碳權來源、有無符合標準、實際碳排減量等，但都是要求需要碳盤查的500多家碳排大戶，但碳中和不限於高洩漏企業，很多宣告碳中和的業者都是非高洩漏業者，因此是要以廠商或是產品作為準則還要討論。

黃偉鳴說，因為碳中和及相關法規涉及其他部會，因此會也會與其他部會進行討論，預計6月環境部的草案版本會先出來，之後再去跟其他部會如金管會等討論。

減碳 環境部 碳排放

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