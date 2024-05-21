上任隔天就赴立院業務報告 彭啟明坦言緊張：要開始打仗了

新任環境部長彭啟明今天正式上工，明天就要赴立法院衛環委員會進行業務報告，彭啟明坦言非常緊張，「很像要開始打仗了」，但會努力面對各種挑戰；針對碳費議題，彭啟明表示，目前的綠色工具不夠多也不夠好，讓企業無感，希望未來的「蘿蔔」更大。

環境部今召開的「環境部業務展望」為新任環境部長彭啟明首日上工的第一場記者會，彭啟明會後接受採訪時表示，今天上工，明天就要去立法院進行業務報告，坦言非常緊張「很像要開始打仗了」，今天有去拜訪立委，雖然很多立委都不在辦公室，但明天畢竟是第一次的備詢，會努力面對各種挑戰。

針對外界關心的碳費，彭啟明除強調要碳費費率要盡快上路實施，還要給更多更好的「紅蘿蔔」增加企業減碳誘因，不僅與環團期望不同，也似乎與外界期待環境部長以環境為優先的立場不同。

彭啟明解釋，碳費從各國作法的效益來看均有限，因此才會思考給予更多蘿蔔促使企業及社會大眾減碳，如既有政策推動購買節能電器可以給予補助，就對民眾有強大誘因，對減碳也有效，強調不會只站在業界立場，會用環境部長身分全力推動環境議題。

氣候治理不能只看一方面，環團認為起徵點一定要從某金額開始，但從鄰近亞洲國家實施的碳定價制度來看，每個都不太適用於台灣，因此已規畫派員前往鄰近亞洲國家拜訪，針對該國的碳定價政策實施細節進行討論，預計這1至2個月就會前往。

另外，彭啟明補充，坊間有許多標榜ESG、碳交易等課程，提醒大家要慎選，因為目前連聯合國都沒認證程序，但如果是盤查人員一定要上環境部或相關部會舉辦的課程，才能達到標準。

氣候署長蔡玲儀補充，民眾想要了解ESG、碳排查相關事情，坊間有很多開設培訓課程，但都是屬於民間自主學習；環境部國環院有開設課程，民眾若對課程有興趣，應優先參加環境部國環院或相關部會舉辦的課程，除收費合理、授課師資較有保障且其專業度，較不會被誤導。

若是要擔任溫室氣體查驗人員，按照氣候法規定，要從事相關工作就要找到查驗機構，還要符合學歷及相關經歷，還要上過環境部認證的課程，環境部也會給予證書，這樣才能成為碳盤查查驗人員。