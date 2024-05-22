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健康你我他／運動增性致 感情也升溫

聯合報／ 文／許純玉（雲林斗六）
中老年人只要注重飲食並保持健康，也能性福到老。圖／許純玉提供
中老年人只要注重飲食並保持健康，也能性福到老。圖／許純玉提供

「二更更、三夜夜、四三、五七、六作牙、七挲、八想、九搖頭。」這是譬喻每個年齡層性生活的頻率。年輕時只要我喜歡，有什麼不可以；進入中老年後，變成只要我可以，有什麼不喜歡。

據調查，因工作及家庭壓力，或感情與健康問題，很多中老年夫妻過著無性生活。近耳順之年的我，下班後身心俱疲，飲食無度，缺少運動，對於老婆的熱情，常性趣缺缺。後來跟著老婆游泳、爬山、上健身房運動後，身體愈來愈健康，性致愈來愈高昂，夫妻感情愈來愈好。

印證了某位兩性專家理論：「性行為愈多的人愈快樂，精神好，臉上的笑容多。」他進行現場調查：「請每天一次的人舉手。」果然，舉手的人很明顯比會場上其他人看來更快樂。「一周一次的請舉手。」舉手的人多了些，這些人看起來還不錯。「一個月一次的人請舉手。」這時舉手的人看起來都沒什麼笑容。

最後專家又問：「請問有沒有一年一次的請舉手。」真的有一名聽眾舉手了，這個人看起來很興奮，笑容滿面，似乎是會場內最快樂的一個人。專家不解「這個人怎麼不合他的理論？」於是請教他這麼快樂的原因，他帶著興奮的語氣說：「因為…就是今晚！就是今晚！」我想中老年人只要注重飲食並保持健康，也能性福到老。

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