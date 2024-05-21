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還沒在公開活動露面 交通部長李孟諺上任首日先去看淡江大橋

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長李孟諺今前往視察「淡江大橋及其聯絡道路新建工程」。圖／交通部提供
交通部長李孟諺今前往視察「淡江大橋及其聯絡道路新建工程」。圖／交通部提供

交通部長李孟諺昨上任，還未在交通部公開活動露面，今率先前往視察「淡江大橋及其聯絡道路新建工程」，他表示，淡江大橋工程為交通部推動中最重要的工程之一，且具有西濱台61線北延、解決淡海地區聯外交通、國內最大不對稱斜張橋等3項重大意義，希望朝既定目標明年底順利完成，也要求公路局詳實紀錄工程過程。

李孟諺表示，行政院長卓榮泰相當重視重大公共工程，淡江大橋正是其中之一。因此，他上任後第一個視察行程即安排實地了解淡江大橋施工進度，並指示公路局全力掌握工程期程。

他強調，淡江大橋是世界級指標性的橋樑，不僅採用創新工法及突破工程技術，在鹽份較高的濱海地區施工也增加工程難度，尤其是運輸大型的鋼構與混凝土的澆置也令人滿意。感謝施工團隊的全力投入，以確保橋樑完工後120年的使用年限，也期許工程團隊要將淡江大橋視為最重要的代表作，進度是暫時的，品質才是永久。

李孟諺指出，淡江大橋的興建有著3項重大意義，首先，這座橋不僅是西濱台61線往北延伸跨過淡水河的重要關鍵，將來有機會沿伸台2線、北海岸，讓整個西濱快速道路、淡水河以北能夠快速連結桃園機場與台北港。此外，淡海地區市鎮因快速成形與人口不斷進駐，目前僅靠一條中正東路往來台北，假日塞車非常嚴重，未來能解決淡海地區聯外交通問題。

李孟諺也說，淡江大橋是國內有史以來，跨距最大的不對稱的斜張橋，是台灣工程的驕傲，更是世界的地標，屆時各國遊客坐飛機從桃園機場起飛或降落，看到淡江大橋就知道台灣到了。他也提到，希望公路局詳實以影像紀錄這些工程過程，透過影像讓國人了解工程人員的辛勞與智慧。

公路局說明，淡江大橋主橋長達920公尺，主跨長度達450公尺，計畫總經費約230億元，分為三標推動辦理，其中兩端的聯絡道已分別於2021年通車，主橋段屬於第三標工程，工程於2019年2月開工，截至上周日工程進度穩定且略有超前，進度已達約66%。

交通部長李孟諺認為，淡江大橋工程為交通部推動中最重要的工程之一，且具有3項重大意義。圖／交通部提供
交通部長李孟諺認為，淡江大橋工程為交通部推動中最重要的工程之一，且具有3項重大意義。圖／交通部提供

李孟諺 淡江大橋

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