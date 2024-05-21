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第4次碳費審議最快6月底召開 討論情境模擬

中央社／ 台北21日電

環境部在第3次碳費費率審議會中建議，碳費費率路徑，以2030年為期、分3階段逐步調升。環境部今天表示，目前正在針對各種情境模擬，預估下次開會時間訂在6月底、7月初。

環境部在5月7日召開第3次碳費費率議會，截至目前尚未公布下次開會時間。

環境部次長施文真今天在「環境部業務展望」記者會中表示，目前正在向委員徵詢下次開會時間，預估6月底、7月初再開會，延這麼久是因為要進行經濟衝擊評估，搭配每個不同的費率模型，會需要時間。

施文真提到，後續開會的頻率，可能要等下次會議再討論；下次會議會先針對現在所跑出來的評估方案，討論有無需要再加強及修正之處，希望可以加快速度；另也考慮審議會委員多樣化，開會時間不易安排，會在眾多因素中平衡，但會加快審議。

根據第3次碳費費率審議會會議紀錄，委員認為日本、韓國、新加坡及歐盟等碳定價政策，實施初期皆有完整過渡轉型機制，因此台灣的碳費制度應考慮產業及經濟衝擊，審慎思考配套措施。

此外，委員指出，碳定價精神為外部成本內部化、污染者付費等，碳費制度訂定過程不應僅考慮企業經濟損失，仍應考量氣候變遷帶來健康及環境等危害及損失。

委員建議，後續碳費支出可用於投入溫室氣體減量技術發展、協助產業創新或中小企業低碳轉型、收入發還民眾等；碳費費率路徑，以2030年為期，分3階段逐步調升費率。

環境部 碳費

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